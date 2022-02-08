今北部探14度冷到週四　這天鋒面再殺到！中部以北轉濕冷

記者許維寧／台北報導

昨晚鋒面漸漸通過，今天（2/8）受到東北季風增強影響，中央氣象局預報員葉致均表示，今天鋒面已通過，但東北季風隨即增強、涼冷空氣南下，中部以北至東北部低溫14至15度，南部和花東則為16至18度，北部和東北部整天較冷，高溫也只在15至17度間，花東和中部則在20到21度，南台灣溫暖高溫仍可上看26度左右。

▲今天東北季風增強，北部、東北部整天較冷。（圖／資料照片）

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葉致均指出，今天白天開始降雨逐漸轉趨緩和，但受東北季風增強影響迎風面仍有降雨發生，中南部雨勢趨緩但仍有零星降雨。

週三、週四（2/9、2/10）受到東北季風影響，葉致均分析，預計明天迎風面東半部、北部仍有局部短暫雨發生，其他地區則可恢復多雲到晴。北部低溫仍僅14至15度、高溫則為16至17度間。中南部早晚低溫則在15至16度，中台灣白天高溫可來到21至23度，南部則相對溫暖高溫在24至26度，但還需留意日夜溫差。

週五、週六（2/11、2/12）東北季風再減弱，葉致均說，屆時北部、宜花氣溫回升高溫可來到22至23度，中南部和台東更溫暖，高溫則在24至27度間。但入夜中部以北部仍較涼，低溫只有15至16度，西半部山區和沿海空曠地區受些許輻射冷卻影響仍會有14度左右低溫，但整體而言，西半部夜間低溫在14至17度間，花東低溫則為18至19度。東北季風減弱的兩天，僅東半部、北部山區有局部短暫雨，各地主要為多雲到晴的好天氣。

葉致均說，預計下週日（2/13）又會有一波鋒面接近，中部以北和東半部又會轉有雨，下週一（2/14）鋒面通過東北季風再增強，屆時雨區擴大，北部、東半部和中部山區都有局部短暫雨，民眾可持續留意天氣預報。

