連冷2天「探14度」　放晴回暖時間點出爐！周末又變天雨彈轟全台

記者李宜秦／台北報導

今日受到東北季風影響，北台灣整天天氣涼冷，低溫約14度，北、東降雨機率高，周五冷空氣減弱，各地氣溫明顯回暖，直到周日鋒面通過後，又會有一波東北季風影響，下周一起全台都會有感降溫。

▲今明兩日氣溫較低。（圖／資料照片）

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氣象局預報員朱美霖表示，今明兩日受到東北季風影響，北台灣天氣涼冷，白天高溫18到20度，中南部則不受影響約22到27度，但早晚較涼，今明兩天各地低溫約14到16度。降雨則以迎風面的北部、東半部為主，基隆北海岸雨勢相對較大，入夜後北台灣持續有雨。

▲北台灣今明兩日有雨。（圖／資料照片）

周五冷空氣減弱，到周日上半天各地都會明顯回暖，北台灣高溫回升到20到22度，不過要注意早晚低溫仍只有15到16度，沿海空曠地區可能有輻射冷卻影響，溫度還會更低，要注意溫差較大。

周日下半天將有鋒面通過影響，中部以北、東半部有短暫降雨，南部也會有雨，整體降雨較為全面，下周一鋒面通過後，東北季風接著增強，水氣減少，剩下迎風面的北部、東半部有雨，低溫預測為15到16度，不過不排除冷空氣升級為冷氣團強度，溫度可能會更低。預計周日到下周一3500公尺以上高山降雪機率較高。