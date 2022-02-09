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六堆祈福尖炮城活動五溝國小登場　冠軍可得3000元

▲六堆祈福尖炮城19日、20日在萬巒鄉五溝國小舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲六堆祈福尖炮城19日、20日在萬巒鄉五溝國小舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東開春客庄節慶－六堆祈福尖炮城，將於19日及20日在萬巒鄉五溝國小尖炮城主題活動場域舉行。該校是全國第一個指定保存的客家聚落，更是尖炮城活動之發源地。

▲六堆祈福尖炮城19日、20日在萬巒鄉五溝國小舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲六堆祈福尖炮城19日、20日在萬巒鄉五溝國小舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

去年縣府以縣款1700萬元打造尖炮城主題活動場域，包括尖炮城設施、棟對、傳統客庄建築精華、祈福樹造型的五溝地圖及以大武山型與傳統窗花為背景的多功能舞台，結合在地文化規劃特色課程，未來，五溝國小將成為尖炮城活動的永續舉辦地，亦為12年校本課程的文化紮根基地。

為慶祝尖炮城主題活動場域的啟用，縣府邀約五溝社區居民於新春期間共同合作製作炮籠裝置藝術，結合在地特色夥房及景點以光環境營造過年新春氛圍，並邀請去年甫獲金鐘獎的屏東六堆女兒徐麗雯導演於12日至五溝萬成祖堂播映「光的孩子」得獎影片，並與現場民眾共同與土地對話。

今年除受歡迎的團體及個人傳統尖炮城賽事、歡樂趣味的水球尖炮城、跌三烏守壘賽、伯公祈福、盤花、好客市集、藝文表演外，特別以五溝水的古往今來耙梳設計出農村闖關遊樂園及五溝聚落實境遊戲，將活動浸潤於在地文化與生活，並為讓遊客能深度體驗這具特色之節慶文化，縣府亦規劃遊程上架販售，邀請民眾造訪這個具有豐富人文與生態的客家聚落。

縣府客家事務處說，尖炮城爭霸賽，分為個人組及團體組，第一名有三仟元獎金或獎品、第二名二千元獎金或獎品、第三名一千元獎金或獎品，個人組只要參加即可獲100元尖炮城市集消費券，團體組全隊到齊尖炮團隊則可獲得2000元尖炮城市集消費券，若無全隊到齊者，參與者每人可獲300元尖炮城市集消費券，歡迎民眾報名。

相關活動詳情與報名，請至六堆祈福尖炮城官網(http://www.hkjpc.com.tw)查詢。

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