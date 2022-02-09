確診者連續3天外帶！麥當勞長春店「加強消毒」　員工自主健康管理

▲麥當勞。（圖／資料照）

記者袁茵／台北報導

新北市板橋區一家四口（案19346、案19353、案19354、案19355）確診，感染源至今仍不明；台北市衛生局9日公布爸爸（案19353）和姐姐（案19355）的足跡，曾經於2月3日、4日、5日到麥當勞長春店。針對麥當勞長春店狀況，衛生局表示，因為確診者僅是外帶短暫停留，因此完成清消後就可營業。

北市衛生局9日公布，新北市一家四口確診的爸爸（案19353）和姐姐（案19355）足跡，包括曾經在2月3日至5日上午6時30分至6時40分到麥當勞長春店、7-11松盛門市，2月7日上午6時30分至6時40分到全家長通店；通勤部分，2月3日、4日、5日和7日都有搭乘捷運板南線、捷運松山新店線、捷運淡水信義線。

針對麥當勞長春店是否停業清消？台北市衛生局專委歐佳齡表示，因為確診者僅是外帶，屬於短暫停留，所以完成消毒後就正常營業，至於匡列名單統一由下午公布。

麥當勞則指出，配合中央流行疫情指揮中心疫調，8日晚間接獲中山區健康服務中心通報，位於台北市長春路的餐廳有確診個案於2月3日至2月5日早上6時短暫停留並外帶餐點；該餐廳除每日依照「餐廳防疫執行要點」完成清潔消毒，並於接獲通報後再加強櫃檯、用餐區消毒，確保環境衛生，以及員工與顧客的安全健康。

麥當勞提及，該餐廳除配合政府疫調，期間上班的員工於接獲通報後也立即進行自主健康管理，營運主管並持續進行員工關懷。

▼案19353、19355足跡。（圖／台北市府提供）

▼案19346個案關係圖。（圖／新北市政府提供）