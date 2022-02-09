今新增44境外移入　25落地確診「含1中華女足球員」　

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（9）國內新增44例境外移入，其中25例為落地採檢確診，包含1名中華女足球隊員，其餘女足確診者今日採檢，因此未納入本日個案計算。19例居家檢疫採檢驗出，以美國5例最多。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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國內本土疫情持續！今日國內新增10例本土病例，當中高雄出現不明感源群聚，而新北不明感染源群聚個案增加，在桃園方面，日翊物流關連也有新增，確診個案無人死亡。

▲2/9新增案例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、4例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為26例男性、18例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(5例)、奧地利及阿拉伯聯合大公國(各3例)、荷蘭(2例)、德國、越南、法國、柬埔寨、以色列、南非、澳大利亞、加拿大、西班牙、新加坡、希臘、馬來西亞及印度(各1例)移入；另18例調查中。入境日介於去(2021)年11月26日至今(2022)年2月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,856,439例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,836,620例排除)，其中19,293例確診，分別為4,001例境外移入，15,238例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計130例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。