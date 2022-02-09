陳時中參選時機不遠了？　黃暐瀚：已看到防疫隧道盡頭的光

▲資深媒體人黃暐瀚。（圖／翻攝臉書／黃暐瀚）

實習記者張鈞量／台北報導

新冠肺炎變種病毒Omicron入侵台灣，引起各界關注疫情狀況。資深媒體人黃暐瀚9日表示，Omicron的死亡率極低，但施打疫苗仍可有效降低重症率，呼籲大家施打疫苗。他也表示對疫情前景的樂觀態度「已看到防疫隧道盡頭的光」。

黃暐瀚透過臉書表示，「已看到防疫隧道盡頭的光」，他回顧，衛福部長陳時中說「要看到防疫隧道盡頭的光，他才有可能選台北市長」、前台大感染科醫師林氏璧說「我已經看到防疫隧道盡頭的光了啊」。顯示對疫情前景的樂觀態度。

黃暐瀚指出，農曆年後恢復上班，連續兩天，本土確診數分別為2例跟26例，這其中大部分都是居隔陰轉陽，症狀不明顯，也沒有重症。根據英國與日本的疫情感染統計，Omicron的死亡率，大約為萬分之6.5，而往年流感則是萬分之10。「當Omicron的死亡率，比流感更低的時候，你說民眾還會恐慌？還會怕嗎？顯然是不會的」。

但黃暐瀚也強調仍須施打疫苗應對的重要性，他認為，同樣「確診爆發」，美國的icu使用率（重症住進加護病房），比英國多出六到八倍，差別是什麼呢？很可能就是「第三劑」的施打比例了。美國第三劑施打比率約25%，但英國已經打超過了50%。所以，第三劑，還是要打的。

黃暐瀚進一步對比台灣的疫苗施打狀況，他強調，台灣現在還有25％的75歲以上長者，連一劑都沒打過。可能是因為害怕施打後遺症，也可能是不想出門，身體因素等等原因。由於台灣現在疫情控制非常穩定，所以對這些連一劑都沒打過的長者來說，相對安全，但如果有一天台灣也像韓國，一天超過三萬人確診的話，那從未施打過疫苗的長者染疫之後，很可能就會是重症的一群。

黃暐瀚也整理五點結論：

一、Omicron的死亡率不高，若確診，不用太恐慌。

二、Omicron的感染力很強，就算打過三劑，也不保證不會確診。

三、有打過疫苗，跟沒打過疫苗，防護力、重症比例，差別非常大。

四、建議大家，依序施打疫苗。至少一劑，再補二劑，追加三劑。

五、防疫還沒走到盡頭，但已經可以看到盡頭的光，所以繼續穩定走下去，結束那天，可望到來。