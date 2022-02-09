「陳時中間接承認Omicron清零失敗」　沈富雄：指揮官如現代唐吉訶德

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者杜冠霖／台北報導

國內新冠肺炎已連數日維持雙位數確診，對於Omicron有無可能清零，前立委沈富雄表示，衛福部長陳時中已經把目前的疫情管控美其名曰「社會清零」，講白了就是間接承認「清零」失敗，陳時中現在如同唐吉訶德，舞著長戟朝著風車奮戰，「但他精明得很，戰風車的架勢是做給人民看的。」

Omicron進到台灣已經兩個月，沈富雄表示，疫情至今撲朔迷離，歐、美、南非的每日新增確診數七日均線圖，個個都像是挺拔的聖誕樹，每日新增確診數成千上萬，甚至一百多萬，陡升陡降，沒有一個例外，只有台灣像隻大海龜匍匐前進，令人嘖嘖稱奇。

沈富雄指出，官方全力「清零」，用圍剿delta的陣仗對付Omicron，少數受災戶暗暗叫苦，大部份人民予以肯定。但顯然清零是失敗的，畢竟兩個月內400個確診案，這個數目奇少，R0值也非常低，完全不符合Omicron這個病株的屬性。

對於Omicron疫情，沈富雄表示，社區內仍不斷冒出零星個案，而且點與點之間斷鍊，傳播鍊起碼也有兩位數，但多半找不到傳染源，這都在在證明社區中存在不少無症狀的隱藏性個案，也就是所謂「黑數」。

沈富雄指出，奇怪的是大規模的匡列篩檢，迄今為止，篩陽的數目極少，是匡列疫調的腳步太慢？它們都已痊癒而轉陰，還是Omicron這個傳播力超強、傳播速度超快的毒株，來到台灣也因民間防禦網的綿密而走頭無路？這個大謎團將永遠沒有答案，除非陳時中團隊願意立刻做大規模的隨機血清抗體檢測。

沈富雄表示，如果沒有官方大規模的匡列、疫調和隔離，理論上，以Omicron傳播的神速，大批的漏網之魚流落在社區，社會上的疫情一定不會如此風平浪靜，根據中央流行疫情指揮中心的統計400個確診案中，60%是輕症，40%是無症，中症1個，重症及死亡都是零，「事實的真象是本來就無災情？還是因為中央流行疫情指揮中心和民間的共同努力使災情化為烏有？」

沈富雄指出，陳時中就如同當年塞萬提斯筆下的唐吉訶德，舞著長戟朝著風車奮戰，「但真相是陳時中既非傻子，更不是瘋子，他精明得很，他戰風車的架勢是做給人民看的，他打的力道已經鬆了。」

沈富雄直言，北歐人口只有台灣1／4的丹麥小國，每日確診數仍達5萬人，卻斷然宣布全面解封，全國恢復正常生活，甚至不必戴口罩。5萬個案不是小數目，校正人口數後等於台灣每天約有20萬確診，是目前確診數10,000倍，「丹麥願意接納台灣旅客無需隔離，試問台灣將如何於短期內接納紛至沓來，包括丹麥的外國旅客？拉薩與吐瓦魯的接軌難以想像。」

對於因疫情受創的產業，沈富雄表示，如觀光、旅館、免稅店…及眾多個人受災戶，政府應以去年溢收的4000億稅收，撥出1／4劍及履及，無條件大幅補償因政策失當的受害國人，「阿彌（Omi）本無災，災自官府來，天天報災情，無災亦成災。」