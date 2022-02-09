林穎孟曝柯文哲自打臉紀錄　昔稱福食CPTPP關鍵、今嗆「別做夢」

▲林穎孟批柯文哲對福食是否助於加入CPTPP態度不一。（圖／翻攝林穎孟臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院昨宣布解禁福島5縣食品進口，是否有助於台灣加入CPTPP，備受各界質疑，台北市議員林穎孟9日直指，台北市長柯文哲去年備詢表示，福食是加入CPTPP的關鍵，如今福食解禁了，卻又改口狠嗆「別做夢了」，林穎孟不禁反譏，「不要再講一些自打臉的話了」。

林穎孟在臉書指出，「去年柯文哲在被我質詢中」，自稱開放福島食品才是影響加入CPTPP的關鍵，他支持加入CPTPP，認為政府應面對福島食品。結果今年台灣真的認真面對、讓福島食品重新回歸科學檢驗以利加入CPTPP時，柯市長又說「別做夢了」，突然又對加入CPTPP抱持不確定態度。

林穎孟質疑，「所以市長到底支不支持台灣加入CPTPP？要自打臉幾次？」。她認為，CPTPP目前會員國，都是以科學論開放福島食品，而日本長年多次呼籲台灣應該以科學標準檢驗，而非以產地論，並且表示此確實是加入CPTPP的關鍵。

林穎孟批評，2018年，國民黨將「福島食品」同等於「核能輻射污染食品」，以文字誤導大眾，本質就是反科學操弄民粹，藉以達到阻礙台灣加入國際的政治目的。「任何人以常理思考就知道，輻射汙染數值本來就應該回歸科學檢驗含量」。

林穎孟表示，反對福島食品的操作，就是去年國民黨反美豬公投的原版，套路一模一樣。而去年公投，台灣人民已經選擇遵循科學標準、接軌國際經貿的道路。

林穎孟也重新回顧行政院所提出的三原則、三配套措施，並肯定其「改以比其他國家嚴格的科學標準，把關輻射含量食品」。其原則包含三項：

一、回歸科學檢驗。

二、比國際標準更嚴格。

三、為國人食安把關。

三項配套則為：

一、從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」。

二、針對具風險品項要求雙證證明（即輻射安全證明與產地證明）。

三、福島5縣食品於邊境進行逐批檢驗。

林穎孟強調，「我認為食安本來就應該講究科學」，用數字說話，回歸科學檢驗，這是很理性的做法。重要的是，台灣一定要加入CPTPP，台灣一定要進入國際社會。

林穎孟呼籲，台灣加入國際社會、把關國人食安、依照國際標準，本就可以兩全齊美，沒有衝突。美豬如此，福島食品亦是如此。她指出，台北市在2017年修訂的食安自治條例，也是以產地論全面禁止福島食品，柯文哲應主動修正，回歸科學驗證方法，科學問題科學解決，儘快將法案送進議會，「不要再講一些自打臉的話了」。

柯文哲是在去年11月接受林穎孟的質詢，針對當時最熱門的反萊豬公投議題，柯文哲表示，「真正影響CPTPP的是日本福島地區食品，這才是真正要面對的，反美豬公投影響不大，因為美國沒在CPTPP裡面」。