每天幫婆婆洗澡煮飯！周末回娘家「婆家4人找她算帳」　網全怒了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友結婚10多年，每天幫婆婆洗澡、做飯，後來她徵求「周末回娘家2天」，對方也同意了，怎料沒多久婆家4人直接找上門，聯合起來指責審問，就連豬隊友也沒站在她這邊，認為這就是媳婦的職責。

女網友在「靠北婆婆2.0」委屈表示，她每天都要幫婆婆洗澡和送便當，有次她忍不住開口，「妳假日兩天自己煮麵可以嗎？我假日都要回娘家陪我爸媽。」而對方也同意了，於是她周末便停止這些日常的工作。

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沒想到，婆婆表面答應，背地裡卻跟小姑抱怨，「妳大嫂現在周六周日都沒有再送便當給我，也沒有幫我洗澡，叫我自己用。」

後來某個周末，原po一家才剛從娘家返回，兩個小姑和老公的外甥女早已在附近等候，「我們正打開門要把車停進去時，4人看到門打開，就侵門踏戶直接走進屋內，來我家算這筆帳。」

幾個人開始審問她，「為什麼假日沒有煮？」「為什麼假日沒有幫忙洗澡？」而婆婆則是一臉無辜的坐在旁邊，小姑不僅要求她道謝，甚至大言不慚地說「媽住院的時候我們都有幫忙妳顧，請問妳有跟我們說謝謝嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

更誇張的是，初一她到婆婆親妹家開的宮廟拜拜，姨丈一看到她，就不客氣地要她摸摸良心，阿姨則接著幫腔，冷諷道「人在做天在看」，就連表弟也湊一腳，理直氣壯地說「妳去外面問看看，當媳婦的是不是要煮給婆婆吃。」

面對婆家一面倒的撻伐，她心酸表示，「我並不是歡喜做甘願受，而是兩位小姑和小叔、我先生，包括婆婆的妹妹一家人都認為，這是我該做的......。」

看到她的遭遇，網友們全一肚子火，紛紛回應「小姑是有什麼毛病？顧自己親媽還要妳跟她說謝謝，看完覺得這種家庭能離多遠是多遠，從頭到尾都沒看到妳老公說句話，要是我從此都不管了，更別想平日去煮」、「請問妳的老公還活著嗎？為何沒有跳出來替妳說話呢？直接黑化吧，完全跳脫出來，從此不被道德綁架」、「最大問題是你老公！老公是死人嗎？你婆家有養過妳嗎？到底誰應該要照顧誰」、「醒醒，妳不是瑪麗亞」。

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