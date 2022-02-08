後悔生小孩！單親媽「列4點犧牲」一生全毀了　網罵爆：是你眼瞎

▲原PO後悔生下孩子。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「這輩子最後悔的一件事情就是生小孩！」這名女網友發文表示，生了小孩以後，她只能一再遷就，特別是前夫不給贍養費，害得她必須在家邊賺錢邊帶小孩，連休息的時間也沒有，倘若人生可以重來，她絕對不要再當人媽媽。討拍文曝光後，底下網友一面倒罵爆，「有問題的是你前夫」、「選錯人，跟小孩無關」。

這名女網友在臉書粉專「靠北婚姻2.0」上貼文，提到她自從生了小孩，凡事就只能遷就，像是為了高收入，只能換工作；為了離家近，只能調職；為了照顧孩子，不能升遷，以避免工作量變大，而且還不能進修，因為生了小孩以後，就無法兼顧工作與課業。

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原PO表示，放棄了所有想做的事情，就是為了小孩，但最讓人氣憤的是，「前夫不給我薪資又要我自己想辦法在家賺錢帶小孩」，害得她在家根本沒時間休息。或許有人會說，為什麼不找幼兒園或保母，但她坦言目前的薪資根本無法負擔相關費用。

▲如果人生能重來，原PO再也不要當媽。（示意圖／取自Pexels）

除此之外，原PO也無奈大學選錯科系，導致現在只能從事高耗時卻低薪的工作，種種壓力讓她覺得小孩根本是累贅，「真的越看自己的小孩越討厭。」現在的她雖然渴望翻身，但隨著年紀漸長，她才發現自己只是在掙扎而已。

「如果再來一次我絕對不會當媽媽！」原PO直呼，要工作又要養小孩，她實在吃不消，「想要我生的小孩有產值、未來能對國家發展有貢獻、稅收有貢獻，卻什麼忙都不願意幫我」，既然如此，她真心覺得自己無法勝任「增產報國」的重責大任。

貼文曝光後，底下網友紛紛傻眼表示，「我也是個單親媽媽，我後悔的是眼瞎，不後悔生小孩」、「有沒有問過你的小孩後不後悔被你生下來？能選擇的是你，不是他」、「從學習就選錯方向，嫁人又選錯人，這與有無孩子何干，你的人生毀在自己做決定欠缺考慮，該負責的還是自己」、「眼瞎選錯人不該怪小孩，沒小孩就一生順遂了嗎」、「錯的是隊友，不是小孩」。