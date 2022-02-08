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再生1孩「公婆給100萬」　媳怕到：懷孕像浩克變身！風向一面倒

▲▼懷孕,媽媽,孩子,親子。（圖／翻社自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

現在越來越多年輕人寧願當頂客族，也不願生養小孩。一名女網友就表示，公婆開口100萬，希望她再生一個，但她連想都沒想，直接回絕說「真的沒辦法再經歷（懷孕）一次。」話題引爆熱論，也釣出大票人妻笑虧，「這麼少不用考慮了。」

人妻在「爆廢公社」提到，公公日前突然開金口，表示如果再生一孩，就給她100萬獎勵；然而，她連思考都沒有，就直接拒絕了。

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她坦言，「我真的沒辦法再經歷一次，懷孕很像浩克變身欸！你不能控制自己的身體，然後慢慢變得超壯，而且超笨又愛生氣。」

▲再生1孩「公婆給100萬」　媳怕到：懷孕像浩克變身！風向一面倒。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲人妻不想再經歷一次懷孕的辛苦。（圖／翻攝自爆廢公社）

同時，原po也不禁好奇，「假如公婆說給妳100萬，叫妳再生一個兒子，妳會生嗎？而且生下來要自己帶喔！」

這番話狂吸人妻回應，「100萬能幹嘛...到底」、「物價上漲了，最起碼500起跳了吧」、「不要，養一個小孩100萬哪夠」、「怎麼夠？大概幼稚園就沒了吧」、「再加個0或許我會考慮」、「到18歲之前，每個月100萬可以喔」、「美金當然好啊」。

當然，也有部分網友很喜歡小孩，笑說「我一定要~超愛小孩路過」、「不用給錢我也生」、「會，如果生的出來，小孩太可愛了」。

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