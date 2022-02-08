台灣拒當國際邊緣人！　吳思瑤：「福食非核食」合標就該開放

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者黃國霖攝）

實習記者張鈞量／台北報導

針對行政院宣布解禁福島5縣食品進口，民進黨立委吳思瑤8日表示，過去台灣檢驗日本農產品的輻射殘留量已合標準，既合標準就該開放，維持禁令就是歧視，她呼籲，都說台日友好，卻持續進行僅中國、台灣才有的無理歧視，「這不是待友之道」。

吳思瑤今天在臉書上表態支持解禁福食，呼籲「台灣要和全世界交朋友，不跟國際巨嬰一起，拒當國際邊緣人」。她也指出日本農產的三項事實：

一、過去十年，台灣共檢驗日本農產品超過18萬件，科學檢驗的結果是100％合乎輻射殘留標準。

二、福島5縣食品仍要接受高規格科學檢驗，只要符合合格標準，當然應該開放。

三、維持不合理、不科學的禁令，就是一種無理的歧視。

吳思瑤說，我們常說「台日友好」，卻持續進行這種全球唯二（只剩中國與台灣）的無理歧視，這不是待友之道。相反的，要和世界交朋友，就要符合國際的常規，跟各國一起開大門走正道。

至於解禁福食是否有可能開放輻射檢驗超標的食品，吳思瑤表示，「將超標核食阻絕於邊境」，不論是福島5縣或其他國家地區，超標者絕不容進口，也不會打折。但安全的美食與農產品，不應再成為台灣政治的受害者，成為綁架台灣經貿發展的「人質」。

吳思瑤強調，作為國際社會的一員，作為負責任的政府，食安的最高原則應該就是回歸科學、遵守國際規定。她也批評，食安不能聽憑中廣董事長趙少康這類「口嫌體正直」的人做主。吃進嘴裡誇美味，上了政論節目秀場就變味。

吳思瑤呼籲，拒絕對日本農產的無理歧視，在有科學檢驗標準的前提下開放，「讓巨嬰中國成為最後一個無理禁止安全食品的國際邊緣人吧」。「我支持政府在『三原則』、『三配套』的把關之下，解禁福島五縣食品，與國際接軌，鬆綁台灣的未來」。