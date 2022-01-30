藍營四天王舉杯團結　邱毅點這兩人「內鬥高手」：暗藏機鋒的鴻門宴

▲國民黨四大天王集結！聚餐照曝光。（圖／翻攝自臉書／韓國瑜）



記者杜冠霖／台北報導

前高雄市長韓國瑜日前曝光與國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣、中廣董事長趙少康餐敘合照，讓藍營支持者一片歡呼聲，認為國民黨內鬥結束、團結有望，對此，前國民黨立委邱毅表示，趙少康和朱立倫不會真心誠意合作，吃頓飯只是暗藏機鋒的鴻門宴，「要論起內鬥，這兩人的功力可都是一等一高明，韓國瑜不是對手。」

韓國瑜日前宴請藍營朱、趙、江，邱毅指出，要肯定這種對團結的期待，但也不能過度樂觀，國民黨長期存在「飲宴文化」，談合作總要先來吃個飯，所以邀宴吃飯合照都是常態，只是團結合作的開始，而不是團結合作的成局。

韓國瑜28日表示，這場聚會是希望向藍軍基層展現團結的感覺，並闢謠自己絕對沒有要拉下朱立倫。韓國瑜也以「賣螃蟹不加蓋」為例，指涉國民黨有「你上來我不希望你成功，希望你摔跤」的文化，並強調自己「絕不當螃蟹」。

對此，邱毅說，有個開始還是好的，韓國瑜也明白表示他不會趁人之危，奪朱立倫的主席寶座，「我相信韓國瑜的誠意，他受了上次被捧殺的教訓，現在是謹慎多了，估計他在2022年的九合一選舉，只會做助攻的角色，2024年大選要不要投入，就要看情勢發展變化了。」

對於2024局勢，邱毅表示，朱立倫和趙少康都不會輕易吃頓飯，就放下私心團結合作的，這兩個人對2024年大選都還野心勃勃。前些日子，趙少康還公開表示他是2024年大選的最優人選，一副舍我其誰的自我感覺良好、朱立倫也準備在三月訪美，尋求美國對其角逐大選的支持。

邱毅指出，趙少康和朱立倫都不會真心誠意與韓國瑜合作，吃頓飯對他們來説，只是彼此暗藏機鋒的鴻門宴而已，「要論起內鬥，這兩人的功力可都是一等一高明，韓國瑜不是對手。」

邱毅表示，比較沒有私心的是江啓臣，因為江根本沒想在2024年大選有角色，他只在意自己的立委能不能連任，台中二選區顏家敗選給了他震撼教育，顏家是黑派龍頭，江啓臣是紅派少主，唇亡齒寒，江啓臣緊張的是立委選舉，所以他會有比較大的誠意與韓國瑜合作。

邱毅指出，國民黨要能放棄內鬥，就不像是國民黨了，內鬥應該是國民黨的本色。至於吃個飯合個影，就是在一起擺擺樣子，做做場面的虛應故事而已，「把這張照片當成是團結合作的喜悅，雖然有些自欺欺人，但春節期間讓一些支持者減少抑鬱，也不失為好事一樁！」