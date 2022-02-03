「國籍很重要」　戰鬥藍趙少康批黃郁婷：傷害台灣人情感

▲黃郁婷被發現身穿中國隊隊服。（圖／翻攝IG／uting_hope）



記者黃巈禾／台北報導

代表台灣參加北京冬奧的競速滑冰好手黃郁婷，練習時穿上中國隊服錄影，事後雖移除影片，但稱「運動屆裡，我們沒有國籍之分」，引發軒然大波，登上Google熱搜關鍵字第1名。對此，戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康也批評，黃郁婷錯了，在國際競賽中，國籍是很重要的，她傷害很多台灣人的情感。

趙少康表示，人們常說政治不干涉體育，但政治跟體育從來都分不開，因為運動比賽關係著學校、機關、團體、國家的情感、認同與榮譽，不可能跟政治無關，看到只有4名選手的中華台北隊國手黃郁婷，穿上中國隊的制服時，他十分錯愕，不要說兩岸關係非常敏感，就算穿上美國國家隊的制服，也不妥當。

趙少康指出，也許黃郁婷沒政治敏感度，也許只在乎運動，但既然代表台灣出征，還是要有競爭意識，即相同競賽項目所有其他國家的選手都是競爭對手，國家花這麼多錢派了13個成員，陪4名選手出征，不應只是讓選手去結交朋友、去追尋個人樂趣的。

趙少康認為，黃郁婷的行為和言論很不得體，也傷害很多台灣人的情感，年輕運動員思慮不周，又高調發IG，引來軒然大波，對她應該是個教訓，根據黃郁婷的解釋，制服是要好的中國隊朋友送的，在兩岸敵對下，運動員間的友誼和惺惺相惜特別顯得珍貴， 奧運精神就是「相互理解、友誼長存」，不只在競技場上，也值得兩岸領導人深思。

黃郁婷4日下午在IG表示，接到教育部長潘文忠來電轉達總統蔡英文和行政院長蘇貞昌的關心，「我們會努力奮鬥為台灣爭取最大的榮耀，也謝謝所有替我加油的人，我會謹守本心，不忘初衷！」