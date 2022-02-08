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幼兒閱讀啟蒙大躍進　台南首創「布可小星球」閱讀平臺正式啟動

▲台南市首創，全國唯一專屬幼兒園使用的「布可小星球」，由市長黃偉哲宣布，親師攜手幼兒一起閱讀探險的平臺正式啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市首創，全國唯一專屬幼兒園使用的「布可小星球」，由市長黃偉哲宣布，親師攜手幼兒一起閱讀探險的平臺正式啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為扎根幼兒閱讀素養，培養幼兒閱讀興趣及理解力，台南市教育局繼K-12布可星球閱讀平臺，2020年8月推出並創造963萬瀏覽人次後，又再次完成全國唯一專屬幼兒園（Kindergarten）使用的「布可小星球」，8日由市長黃偉哲宣布，親師攜手幼兒一起閱讀探險的平臺正式啟動！

幼兒每天可在師長帶領下，共讀繪本好書並記錄學習歷程，透過一起遊覽世界、破解藏寶圖文字密碼，到世界各地探險，最終環遊世界一周，讓幼兒閱讀有趣又好玩。

▲台南市首創，全國唯一專屬幼兒園使用的「布可小星球」，由市長黃偉哲宣布，親師攜手幼兒一起閱讀探險的平臺正式啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，閱讀素養應從小開始培養，在3C產品盛行的時代，如何培養幼兒閱讀習慣，引發幼兒的閱讀興趣，是幼兒園與家庭應該攜手合作的重要任務。「布可小星球」提供適齡與適性的200本好書，讓師生、親子透過共讀平臺資源進行跨校、跨班閱讀交流與分享，別具意義。期待親師生一起來當閱讀推手，陪伴幼兒閱讀各種繪本，認識不同文字並增長各類知識，讓閱讀成為像呼吸一樣自然，卻是幼兒語言與智慧發展不可或缺的學習資源。

教育局鄭新輝局長表示，語言是思考的工具，扎根幼兒語言發展可強化幼兒的學習能力，布可小星球的閱讀平臺經過1年的準備，平臺上205本專家推薦的好書，皆附有提問單及評量單，可提供教師課程規劃及進行班級閱讀的資源。這些精選的資源由台南大學退休的李連珠教授，帶領台南市幼兒園閱讀素養團隊，歷經多次修正後產出的心血結晶。不只幼兒園教師可以使用，家長亦可下載參考，透過繪本共讀後與幼兒進行由淺至深的問題探討，以提升幼兒詞彙量及語文表達能力。

▲台南市首創，全國唯一專屬幼兒園使用的「布可小星球」，由市長黃偉哲宣布，親師攜手幼兒一起閱讀探險的平臺正式啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，「布可小星球」閱讀平臺提供豐富教學資源，在「閱讀歷程」介面中，教師可記錄與幼兒共讀的點滴。隨著班級繪本閱讀數量增加，布可兄妹會陪伴幼兒到世界各地尋寶，從臺灣出發，經過日本、中國、俄羅斯等，總共遊歷11個國家，過程中能夠欣賞到各國傳統服飾與吸收相關文化知識，具有趣味性與故事性。除此之外，平臺提供「布可列表」、「布可推薦」、「園所列表」、「園所歷程」、「班級統計」、「園所統計」、「布可統計」等功能，可讓家長了解幼兒就讀班級閱讀推動現況，快速查詢繪本借閱地點，與幼兒在家進行親子共讀，創造親子間共讀的美好時光。

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