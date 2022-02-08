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激推3家高CP值天然精油實體、網購品牌　超級新手也不出錯！

▲▼新手不出錯的3家高CP值精油品牌。（圖／Unsplash）

▲壓力大需要精油紓壓？3家高CP值實體、網購品牌　超級新手也不出錯！（圖／Unsplash）

記者林璟倩／綜合報導

不論嗅吸、按摩、泡澡，天然精油療癒力成為許多人的生活必須品，甚至為了因應長時間戴口罩的新生活型態，坊間還出現「精油釦」維持呼吸暢通、穩定情緒。

市面上標榜「天然精油」的產品價差極大，喜愛精油的玩家為了調製生活所需的精油，經常需入手大量不同種類的精油，然而若為了追求高品質，總是在百貨品牌入手數十甚至上百款，絕對荷包大傷，因此經常有網友發問有無高CP值精油品牌口袋名單，特別整理3家網友激推品質好、價格又合理的品牌，喜愛天然精油香氣的人，快筆記！

▲▼新手不出錯的3家高CP值精油品牌。（圖／Unsplash）

網友激推NO.1：芳療家 Florihana

不論精油新手、老手都必須知道的就是「芳療家」，除了精油本身品質好到擁有ECOCERT、BIO等國際認證之外，價格合理、一口氣爆買也不心疼，而且台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄皆有實體店面可試聞及提供諮詢服務，有任何問題透過email或電話都能立刻給予協助，堪稱精油玩家的神隊友。

FB：芳療家 Florihana

網友跟團首選：夏綠蒂芳療 CharlotteAroma

被網友暱稱為阿夏的「夏綠蒂芳療」，已經營15年之久，以價格便宜著稱，因此被稱為是很適合超級新手的網購精油品牌，沒有實體商店只能透過網路購買，許多人喜歡拿來喝的純露在夏綠蒂芳療很受歡迎，粉專上也會經常分享一些精油小知識，因為累積了大量鐵粉所以發展出熱門的團購經營模式。

FB：Charlotte aroma 夏綠蒂芳療

美圖、促銷超生火：人間魚 Peoplefish

網路上有高討論度的人間魚，精油產品擁有許多國際認證，同時也很用心在經營社群網站，FB上的圖片拍得很精美，順利抓住年輕族群眼球，也讓人對於精油生活更加嚮往！近年人間魚也積極透過會員制推廣精油，在各種節慶、生日等推出促銷活動，很容易讓人腦波弱，買到想剁手！

FB：人間魚Peoplefish

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