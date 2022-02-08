進口福食「不進口核食」　賴清德力挺解禁「與世界接軌」

▲賴清德力挺福食，並承諾將採比國際嚴格的規範守護食安。（圖／翻攝賴清德臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院8日宣布解禁日本福島5縣食品進口，副總統賴清德表示，政府將採比國際嚴格的規範守護食安，「維持不會進口核食的堅定立場」，並透過解禁福食實現與世界接軌的目標。

賴清德透過臉書支持行政院政策，「三原則、三配套，嚴格確保食品安全」，行政院宣布調整日本食品輸入管制措施，解禁福島等五縣市食品，以「三原則」、「三配套」的標準嚴格把關，讓國人享用沒有健康疑慮的食品。

針對政府的立場，賴清德承諾，面對國人對福島食品的擔憂，政府維持不會進口核食的堅定立場，回歸科學檢驗，要求產地及輻射檢驗證明，並落實邊境檢驗，採取較國際標準更嚴格的規範，嚴格守護食品安全。

賴清德強調，去年公投結果，我們展現走向世界貿易體系、接受國際標準的決心。在世界各國解除對日本食品限制的同時，台灣要與時俱進，在謹慎、嚴格的配套方案下，調整管制措施。他也整理出解禁的配套措施：

一、「禁止特定地區進口」改為「禁止特定品項進口」。

二、針對具風險品項，要求提供「輻射證明」與「產地證明」。

三、福島等五縣食品於邊境逐批檢驗。

賴清德呼籲，請國人有信心，政府會繼續嚴格落實食品安全標準，把握世界供應鏈重組的契機，穩步前進、邁向國際，實現與世界接軌的目標。

▼行政院日本食品輸入管制措施方案說明。（圖／行政院提供，下同）