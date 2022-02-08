別傻傻放棄！12星座男「愛過頭」3個行為

▲12星座男看似不愛的行為。（圖／Pexels）

生活中心／綜合報導

千萬別在失去後才懂得珍惜，發現對方有多愛你，到那時候一切都來不及了，據《星座好朋友》網站分析，12星座男如果很愛你，卻又表現得好像不愛你，通常有3個表現。

自卑的覺得自己不夠好

代表星座：獅子座、天蠍座、水瓶座、金牛座

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這些星座如果覺得自己配不上對方，就會退縮，甚至逃避與你相處的時間，也許有些人會用這種爛藉口分手，但是這四個星座如果這樣說，代表他骨子裡真的很喜歡你，他將你想像的很美好，才覺得自己配不上你，如果你遇到這樣的男生，記得要多給他一點信心。

你不聽話就對你兇

代表星座：牡羊座、巨蟹座、雙子座、水瓶座

如果他常常叫你按時睡覺、酒不要喝太多、飲食要均衡，你卻不聽，到時候搞出身體的一大堆小毛病，其實他都看在眼裡，心疼在心裡，著急起來可能會講些很重的話，就是希望你可以為自己的身體多著想，畢竟他真的不想要失去你，嚴重可能會對你發脾氣。

無時無刻都在忙工作

代表星座：魔羯座、雙魚座、處女座、天秤座

事業心重的男人，通常自我要求也會比較高，當他一直為了兩人的生活而努力著，難免會比較沒有顧慮到你，感覺很像沒空陪你，但這一切都是為了想給你更好的生活，他不希望你陪他一起吃苦，時常冷落到你，對你關心不夠，如果你覺得他都沒時間陪你，覺得可惜，其實他是用另一種方式在疼愛你，因為他一心只想給你更好的未來。