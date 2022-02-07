12星座「牽手方式」　看出他怎麼愛你

▲從牽手姿勢看得出對方愛你方式。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

情侶之間，逛街、散步手牽手是很稀鬆平常的事情，其實牽手的方式也能看出對方對你的心意，據《星座好朋友》網站分析，12星座牽手的姿勢，無意間透露出他怎麼去愛你，一起來看看吧！

火象星座（牡羊、獅子、射手）：緊握手心

[廣告]請繼續往下閱讀...

火象星座愛上你，會想緊緊牽著你，巴不得一輩子不放開，手掌貼近手掌，表示他渴望和你連接的心，這對火象星座來說更是一種不言而喻的安全感，踏實又溫柔，從這個動作中，可以看的出來你們之間誰是「主導者」，通常手掌心向下的人是主導者，一種想要保護你、帶領你的意思。

▲12星座對喜歡的人有不同的牽手方式。（圖／翻攝自pixabay）

風象星座（雙子、天秤、水瓶）：握著手指

比起火象星座的緊緊握著，風象星座的牽手，會顯得比較放鬆一些，沒有握住整個手掌，反而只抓住手指，意味著你們的感情進入很舒適的關係，不追求24 小時黏在一起，懂得給彼此空間，維持恰好距離，這正是風向星座最嚮往的，輕鬆隨意的相處模式，當風象星座這樣牽著你，可以看出他們對你的尊重還有忠誠，而且會好好保護你，這是一段非常信任彼此又穩定的感情。

土象星座（金牛、處女、魔羯）：十指緊扣

十指緊扣的牽手方式，表示著土象星座對你說不出口的在乎，言語上不擅表達的他們，有時會把自己的愛意反應在肢體上，就連自己也不自覺．他們注重情感上的交流，當你們的關係非常緊密，彼此信任、互相坦承，有相同的目標與理想，渴望融入對方的生活時，土象星座就會這樣牽著你，跟你一起享受幸福的當下，而這樣的牽手方式，也代表他願意給你更多支持、賦予這段關係更多信心，像是在跟你說，我不會放開你，放心依靠我吧！

水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）：手勾著手

當水象星座想跟你撒撒嬌時，就會主動去勾住你的手，能夠放肆地跟你手勾手走在大街上，對水象星座來說是一種非常滿足的幸福，這樣的牽手方式，也透露了水象星座對你的依戀，他不想只是牽著你而已，而是想整個勾住你，讓你想跑也跑不掉，常常跟水象星座勾手的你，可以看出你們都離不開對方，而且有豐富的心靈共通點，你們都非常享受這樣，既像情人又像最好朋友的舒適關係。