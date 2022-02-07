牽手走永遠！12星座「保持熱戀」3撇步

▲12星座愛情保鮮方法。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

相愛容易相處難，找到一個相愛的人，同時能有共同的生活方式，過程需要不斷地磨合，《星座好朋友》網站分享12星座必學的「保存愛情」的妙方，避開彼此的地雷，感情才能長久走下去。

絕對不把分手掛在嘴上

金牛座、獅子座、天蠍座、雙魚座必學

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這些星座最容易在感情出現紛爭的時候，把「分手」兩個字掛在嘴邊，一生氣就會變得難以溝通甚至相當霸道執著，其實他們心裡不一定是想真的要分開，只是想看看對方的反應，但這樣的威脅反覆久了，容易讓對方以為他們對這段戀情毫無眷戀，鬧著鬧著就真的分開了。

強詞奪理、理直氣壯都不該出現在溝通內

雙子座、處女座、射手座、水瓶座必學

這些星座在感情中，常常堅持自己是對的，不願意多溝通，因此傷害對方、忽略對方感受，對方因為願意妥協而選擇讓步，但是久了就會覺得自己沒有尊嚴、失去安全感，在感情中，這些星座容易讓伴侶成為卑微的那方，或是對方會因為這些星座的執著，而變得不得不離開這段關係。

直截了當表達自己的想法

牡羊座、巨蟹座、天秤座、魔羯座必學

這些星座總是喜歡用隱晦的方式表示需求和想法，讓對方花大把時間猜測，如果對方猜錯，他們會認為是對方不懂自己的心，甚至抱著「這種事還需要我說嗎？」的想法，把對方貼心設想當作理所當然，溝通上不如直來直往一點，多用婉轉的方式提出看法和建議，而非拐彎抹角曲解原意，這樣做會減少更多誤解。