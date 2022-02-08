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過年重刷《甄嬛傳》！「聊天室狂跳」搶看人數驚呆　網笑：真的扯

▲《後宮甄嬛傳》甄嬛與安陵容(圖／華視提供)

▲《後宮甄嬛傳》。（圖／華視提供）

記者曾筠淇／綜合報導

《後宮甄嬛傳》2011年播出至今，仍是許多人心中的「宮鬥劇神作」，日前電視台在網路上安排24小時連播，讓不少劇迷在春節期間搶看。就有網友發文表示，《後宮甄嬛傳》明明是十年前的劇，過年最高線上觀看人數竟一度達到1.5萬！底下網友熱議，「真的很扯」、「聊天室狂跳」。

這名網友在Dcard上，以「過年期間有上萬人在看甄嬛傳」為題發文，提到過年期間，電視台在網路上安排《後宮甄嬛傳》的24小時連播，即便是大半夜，線上人數也還有7000人；而在眾多時段中，最高線上觀看人數一度達到1.5萬，讓她直呼經典神劇就是要一再回味。

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▲「後宮甄嬛傳」華妃。(圖／緯來電視提供)

▲不少網友直呼《後宮甄嬛傳》真的好看。（圖／緯來電視提供）

貼文曝光後，底下網友也紛紛留言回應，「電視過年節目真的巨難看，還是古裝天花板的甄嬛最棒了」、「以前一天播8集，我就坐在沙發上看8小時」、「最高峰有到1.5萬人真的很扯，那個聊天室洗得比太祖皇帝走冰還快」、「有夠瘋，都被聊天室笑死」、「甄嬛傳真的好看，滑到片段就會忍不住重刷」、「留言比劇情還精彩」。

說到《後宮甄嬛傳》，劇中其實有不少超夯金句，讓不少劇迷怎麼喊都不膩。《ETtoday新聞雲》先前就曾整理出以下5句話，趕緊來複習一下：

1.「在這個宮裡，有利用價值的人才能活下去，好好做一個可利用的人，安於被利用，才能利用別人。」

2.「容不容得下嬪妾是娘娘的氣度，能不能讓娘娘容下是嬪妾的本事。」

3.「在這後宮中，想要升，必須得猜的中皇上的心思 ; 想要活，就得猜中其他女人的心思。」

4.「放不下榮華富貴的人，就永遠成不了大氣候。」

5.「再冷，也不該拿別人的血來暖自己。」

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