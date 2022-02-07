　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣人愛亂用「の」！日文系崩潰「多數都用錯」：很尷尬

▲▼台灣人用「の」其實全都用錯。（圖／翻攝自Dcard）

▲台灣人用「の」其實全都用錯。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者林郁婷／綜合報導

在地球村時代，生活中除了中文，還經常能看到英文、日文等其他國家的語言。一位網友即表示，台灣人喜歡用日文「の」代替中文「的」，並貼出一張路邊隨手拍的看板照，沒想到釣出一名日文系的學生抱怨解釋，只有「名詞接名詞」才能使用「の」。

一名男大生在Dcard上發文表示，台灣人真的很喜歡用の，並附上一張照片，只見路邊板子上寫著各種「の詞語」，有「玫瑰の夢幻」、「茶花の風雅」、「杜鵑の絢麗」、「櫻花の繽紛」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出不少網友深有同感，「以前做筆記的時候，『的』這字我常常也會寫成の，很好寫又省時」、「我以前也會拿の來代替的」、「有時候寫筆記也很愛這樣寫」；但學過日文的網友都無法接受，「日文系看到の會傻眼，我懂」、「會日文的看到這種詞都很尷尬」。

對此，有專業網友指出，其實「の」並不能隨便拿來當「的」使用，日文裡只有一種情況才用「の」，「日文的『的』是い或な，名詞接名詞才是の」，舉例來說，「我的筆」就會寫成「私のペン」，而「美麗的」日文就是「美しい」、「有名的」日文則是「有名な」。

事實上在日文也有轉品的用法，能把形容詞轉成名詞用，稱為「品詞転換」，像是「苦しい」原本是形容詞「痛苦的」，但去掉い改成み的話，就會變成感受，前面就能加上の，變成「私の苦しみ」，是我的痛苦的意思，因此照片裡的用法不算完全錯誤，「杜鵑的絢麗」也能翻成「ツツジの綺麗さ」，有杜鵑的美麗之意。

►810元就能入手Kate Spade皮件

ET快訊
股神媽媽！　2萬買1張台積電「翻漲到728萬元」
重磅消息！富邦悍將要跟羅力簽約了
《麻辣鮮師》清純女星爆紅閃退演藝圈　轉行現況曝光
快訊／納豆爆「再進手術室緊急動刀」　侯友宜曝最新病況
小三內褲曬陽台！林采緹早警覺有鬼　超渣4徵兆曝
彭帥宣布退休：從未指控遭人性侵　也沒人間蒸發
中國冬奧首金遭酸「偷來的」　韓媒：可能被判失格

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣人愛亂用「の」！日文系崩潰「多數都用錯」：很尷尬

公德心放假？人妻自助洗衣見兩座拖鞋山　牆上這一幕超諷刺

台灣燈會6大區線上打卡「領紅包」　爽抽住宿券、超商千元禮券

廣告小妹扯林志玲找代孕！台大仁醫「15字點破」：只記得她的善良

快訊／又地牛翻身！10：33規模3.6地震　最大震度3級

想找弟弟！妹子暗示要壞壞　30歲古意男納悶「他在家」神滅火

快訊／第21期疫苗開打、日翊物流千人採檢　陳時中下午2時說明

日翊物流昨採次風險區員工！790人採檢結果出爐

36年暗黑烤箱「驚人內部曝光」…再黑都能烤香腸　網笑：像歷經戰亂

開工日上半天好天氣！入夜濕冷全台有雨　明起北部低溫再探14度

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

台東上空「6不明光體」盤旋　目擊者驚呼：是外星人嗎？

嬤怕杜賓孫冷！棉被綑一圈　「包成家庭理髮」媽笑：剃頭囉

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！ 連PO哭臉圖…網一看全跪了

你累了嗎？貓咪過年討紅包　厭世臉「廁所堵人」笑翻網

草叢裡「一攤橘色肥肉」醉倒！10公斤貓店長偷懶睡覺被抓包

台灣人愛亂用「の」！日文系崩潰「多數都用錯」：很尷尬

公德心放假？人妻自助洗衣見兩座拖鞋山　牆上這一幕超諷刺

台灣燈會6大區線上打卡「領紅包」　爽抽住宿券、超商千元禮券

廣告小妹扯林志玲找代孕！台大仁醫「15字點破」：只記得她的善良

快訊／又地牛翻身！10：33規模3.6地震　最大震度3級

想找弟弟！妹子暗示要壞壞　30歲古意男納悶「他在家」神滅火

快訊／第21期疫苗開打、日翊物流千人採檢　陳時中下午2時說明

日翊物流昨採次風險區員工！790人採檢結果出爐

36年暗黑烤箱「驚人內部曝光」…再黑都能烤香腸　網笑：像歷經戰亂

開工日上半天好天氣！入夜濕冷全台有雨　明起北部低溫再探14度

獨／大甲警務員年假最後一天酒駕！6年前曾犯同樣錯下台

人妻冬天用熱水洗碗挨罵　網友反諷奶奶：幾歲人還不會做家事

新景點！台南唯一「卡丁車賽車場」即起試營運　還能賞黃金海岸夕陽

億級富豪「弄痛妳」對話曝　硬上按摩女慘了

韓國亞運選拔將啟動　Faker代表遇挑戰...Scout、Viper回國競爭？

女保險業務外遇還懷孕！夫氣炸怒告　小王獄中信+躺腿照賴不掉

台灣之光！燁輝勇奪日TPM世界級賞　全球首家非日系鋼企獲獎

環球晶收購失敗「外資仍看好」　給予優於大盤評級、目標價920元

酒駕心虛紅燈右轉躲警盤查　車進死巷男滿臉通紅認栽

快訊／宏國總統確診！賴清德隔離中　外交部：特使團篩檢均為陰性

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

快訊／07：52規模4.2地震！　最大震度4級

義大利麵「打開生的」　網看訂單備註砲翻

醫示警有「這症狀」要小心

遠百竹北停車場　牆上全轎車刮痕

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

知名手搖店員「煮鍋泡髒鞋」！超噁畫面曝

特斯拉女嗆「我車貴你小心」　外送員一句反擊

水彈來襲全台有雨　暖春→濕冬降10°C

彩券行女員工騙走客人5000　老闆娘傻眼回應

台灣最快2、3月解封　專家曝1前提

虎年「財運如虎添翼」生肖TOP3

買房人口「10年內斷崖式崩跌」！　內行曝1區超保值

今晨8.5℃！午後變天　鋒面「對流降雨」襲全台

過年叫雞腿給老公藏暗號　外送員快吐了

更多熱門

相關新聞

懂投資！女友見她買房「脫口1句」全家傻了

懂投資！女友見她買房「脫口1句」全家傻了

「跟弟弟買了一間透天。」有女網友6日清晨匿名在《Dcard》發文，說弟弟有個交往3個月的女友，看房期間堅持陪看，過程表現得超積極，還會問房仲很多看房注意事項。確定成交後，女生不僅熱情約一家人吃飯，之後還拿出酒，要慶祝「我們買了一間房子」，還興奮喊「在想怎麼布置我的房間」，讓原PO超傻眼。

知名手搖店員「煮鍋泡髒鞋」！超噁畫面曝

知名手搖店員「煮鍋泡髒鞋」！超噁畫面曝

吃飽太閒這樣玩！狂人2支竹筷織出小麵巾

吃飽太閒這樣玩！狂人2支竹筷織出小麵巾

年終比前輩多5千元！她老實曝金額　遭網罵翻：妳完了

年終比前輩多5千元！她老實曝金額　遭網罵翻：妳完了

刮刮樂放辦公室　「被同事偷刮」還嘲笑：妳沒中好衰

刮刮樂放辦公室　「被同事偷刮」還嘲笑：妳沒中好衰

關鍵字：

Dcard日文品詞転換

讀者迴響

熱門新聞

不想接LINE電話！「只要1鍵」系統悄悄擋掉

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

傳播妹跳樓亡　控三重警吃案對話曝：每個都針對我

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

全明星紅隊開戰裁判　轟藍隊出老千

快訊／07：52規模4.2地震！　最大震度4級

愷樂鬆口回應「秘婚醫生」真相！友：重返幕前可能性低

懂投資！女友見她買房「脫口1句」全家傻了

張菲辣媳拜年旗袍「買到情趣款」！　老公嚇瘋：想幹嘛

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！

義大利麵「打開生的」　網看訂單備註砲翻

醫示警有「這症狀」要小心

遠百竹北停車場　牆上全轎車刮痕

《華燈初上3》被狂猜重拍結局！林心如親解答

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

更多

最夯影音

更多
林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD
市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面