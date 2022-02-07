台灣人愛亂用「の」！日文系崩潰「多數都用錯」：很尷尬

▲台灣人用「の」其實全都用錯。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者林郁婷／綜合報導

在地球村時代，生活中除了中文，還經常能看到英文、日文等其他國家的語言。一位網友即表示，台灣人喜歡用日文「の」代替中文「的」，並貼出一張路邊隨手拍的看板照，沒想到釣出一名日文系的學生抱怨解釋，只有「名詞接名詞」才能使用「の」。

一名男大生在Dcard上發文表示，台灣人真的很喜歡用の，並附上一張照片，只見路邊板子上寫著各種「の詞語」，有「玫瑰の夢幻」、「茶花の風雅」、「杜鵑の絢麗」、「櫻花の繽紛」。

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貼文一出不少網友深有同感，「以前做筆記的時候，『的』這字我常常也會寫成の，很好寫又省時」、「我以前也會拿の來代替的」、「有時候寫筆記也很愛這樣寫」；但學過日文的網友都無法接受，「日文系看到の會傻眼，我懂」、「會日文的看到這種詞都很尷尬」。

對此，有專業網友指出，其實「の」並不能隨便拿來當「的」使用，日文裡只有一種情況才用「の」，「日文的『的』是い或な，名詞接名詞才是の」，舉例來說，「我的筆」就會寫成「私のペン」，而「美麗的」日文就是「美しい」、「有名的」日文則是「有名な」。

事實上在日文也有轉品的用法，能把形容詞轉成名詞用，稱為「品詞転換」，像是「苦しい」原本是形容詞「痛苦的」，但去掉い改成み的話，就會變成感受，前面就能加上の，變成「私の苦しみ」，是我的痛苦的意思，因此照片裡的用法不算完全錯誤，「杜鵑的絢麗」也能翻成「ツツジの綺麗さ」，有杜鵑的美麗之意。