用手指頭就能「量胸部大小」4根手=D罩杯！　她脫衣實測：真的準

▲用手指頭就能側胸部大小。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

女生想要知道胸部罩杯，大多會透過軟尺測量換算，量出上胸圍以及下胸圍，就能換算出罩杯大小，不過有網友分享一個簡單快速又準確的測量方法，「用手指頭量」，一根手指頭代表一個罩杯，先將身體前傾45度，將手比出4的手勢放在胸下，看乳頭的點垂直對到哪一根手指頭，就知道是多少cup。

原PO在Dcard上發文，室友發現一個測量罩杯超準的方法，將內衣脫掉後，身體前傾45度，扣掉大拇指，將4根手指頭貼在一起並托著胸部下緣，觀察乳頭垂直後落到哪一根手指頭，「一根手指頭代表一個罩杯，如果一根手不夠量，可以兩手並排，這樣就8根手指頭，能量到H」。

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原PO表示，室友們的罩杯有C～F，量起來都是準的，誤差不超過一根手指頭，「不過我們室友下圍都是34～36，不確定32以下 38以上量起來準不準，好奇大家量起來準嗎？」

▲將身體前傾，用手指頭測量。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，不少人紛紛動手測量，「36D，真的四指」、「32E，真的五根手指」、「我34D，瞬間衝到鏡子前看還真是4指，好神奇喔，但最神奇的是能發現這方法吧，這方法怎麼發現的」、「36G，剛剛請男友量有準」、「我34D！大概4指半！超酷」、「室友太強了，我差不多7指到指，平常真的穿G或H」。

不過，也有網友出現「量出來比實際大」的狀況，「我量五根，但只有C」、「我4指但是32C」、「36D，6指，這是新型歡樂杯嗎」、「量起來4根手指，但我只有32B」、「平常大C小D，量7指，差了快一倍，是不是要去買新的內衣了」、「我這樣量是D罩杯，但我穿B」。