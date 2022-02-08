板橋一家四口確診！染疫女在北市信義上班　會計師事務所急曝3天足跡

記者袁茵／台北報導

新北市板橋區8日爆出一家四口確診消息，其中20多歲大女兒被篩檢出陽性，Ct值20，連帶父母、妹妹等3人也被查出確診，其中小女兒在台北市信義區某會計師事務所上班。據了解，該家信義區某會計師事務所8日上午緊急向內部發聲明，並啟動全辦公室居家辦公，以及公布該確診者足跡。

台北市信義區某會計師事務所8日向內部員工發聲明，提及因為接獲台北所員工確診，該員工於春節期間2月5日、2月6日、2月7日曾有往返公司，並與組內人員短暫接觸，但無客戶接觸史，所以今天下午後包括外勤人員在內，全面啟動居家辦公。

該會計師事務所內部聲明指出，事務所已經掌握被匡列的密切接觸者名單，並個別進行通知，沒收到通知代表非密切接觸者，無須過度恐慌；而台北所辦公室將進行全面消毒，包同時聯絡大樓管理處通報各樓層租戶，並於大廳、電梯等公共區域進行全面消毒。

該內部聲明還有公布確診者足跡，分別為2月5日上午10時40分至晚上9時在16樓、2月6日上午10時40分到晚上8時30分在16樓、2月7日上午9時至晚上6時40分在16樓，同天下午1時30分至1時35分到過19樓。

對此，北市衛生局專委歐佳齡證實，大約中午左右才接到新北的通知，目前仍在疫調和匡列中，確定後也會派員到場清消。