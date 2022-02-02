17歲女遭殺害棄屍水庫！網友合力拼湊線索…9年後真的破案了

▲17歲女孩遭到殺害棄屍水庫，網友合力拼湊線索，結果真的破案。（示意圖／免費圖庫123RF）



記者柯振中／綜合報導

大陸網路寫手「茅十七」日前發佈一則貼文，事情與一宗兇殺案相關，在網路上引起熱烈討論。沒想到後來網友們力拼湊線索，竟然成了關鍵，讓警方成功破案。

綜合陸媒報導，「茅十七」2011年受到警方委託，由於一名17歲女孩遭到殺害，被棄屍在四川省某地的水庫，現場發現了一張車票，因此PO上網路，希望網友們能夠提供線索。

「茅十七」說明，該名女孩身高約155公分，頸部有2顆黑痣，後頸也有一顆米粒大小的痣，左手手腕有陳舊的割傷傷痕，事發時懷有70個月的身孕。

一名網友看到殘破的車票，透過修圖軟體，進行拼湊、還原，最後發現該張車票與上海浦東的巴士車票類似，因此將貼文發出。後來有許多人在網路上接力，竟然真的拼出了關鍵的破案證據。

▼網友們協力在網路上拼湊線索，最後真的破案了。（圖／翻攝《上游新聞》）



「茅十七」表示，辦案的員警透過通訊軟體告知，網友提供了該張車票，為破案提供方向，確定了受害者的大致範圍，後續採檢DNA進行比對，找到了通報失蹤的受害者親屬，2020年已將人逮捕歸案。

「茅十七」提到，之所以近期才將貼文發出，是因為他很少登入與員警聯繫的通訊軟體，所以錯過了破案的消息，因此才張貼出來，感謝當時提供重要線索的網友。

對此，該名網友也相當感嘆，這名員警隔了這麼久，終於偵破案件，難以想像背負案件許久的艱辛，也很慶幸有在偵辦案件當中提供線索。

▼網友們透過拼湊，發現了車票的出處，提供了重要的線索，辦案員警也成功偵破案件。（圖／翻攝《上游新聞》）



時間隔了許久，該名員警也被調離職位，被調到禁毒部門，因為公務上較為敏感，沒辦法隨意發表意見。而當初主要調查的四川宜賓江安縣公安局也沒有給予答覆。

儘管如此，當時協力拼湊線索網友也感嘆，「很多事都微不足道，很多人卻很重要。 十年一瞬，謝謝當年的我們」，也希望遇害女子能在天堂安息。