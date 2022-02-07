西門町剪燙染髮上萬元嫌太貴　少婦竟丟下國小女兒閃人

▲陳姓女子嫌整套美髮上萬元太貴，不付錢就走人，留下國小女兒在店內傻眼。（示意圖／PAKUTASO）

記者劉昌松／台北報導

30多歲陳姓女子去年帶著念國小的女兒去美髮沙龍，花了4小時快要完成剪、燙、染、接髮時，突然起身就走人，女兒指著媽媽當場傻眼，等回過神才匆匆跟出店門，事後陳女說整套美髮要1萬199元太貴，所以不想付錢，台北地檢署7日依詐欺罪起訴陳女。

陳女2021年4月間某日下午，帶著剛下課的女兒到台北市西門町某間位於2樓的美髮沙龍、填寫初次消費貴賓資料後，並挑選了剪、燙、染、接髮等服務，然後就入座由美髮師提供服務，留下女兒在一旁自顧自打發時間。

大約過了4小時後，陳女突然自己拆掉肩頸上防污用的圍巾，起身往店門口走去，女兒看著母親走過身邊，愣愣地伸手指向媽媽的背影，一時搞不清楚為何媽媽沒帶上自己，過了一會兒，連丟在一旁的書包都來不及拿，趕緊跟上媽媽的腳步離開。

美髮業者發現陳女不告而別，根據客戶資料聯繫上之後，反遭陳女質疑價目不合理，服務態度也不好，美髮業者憤而控告陳女涉嫌詐欺、妨害名譽，檢察官調閱店內監視器，陳女一開始看著價目表挑選服務，事後才抱怨太貴並不合理，涉嫌詐欺罪，至於她質疑價格、服務的部分，則只是和業者私下聯繫過程所說的，不構成妨害名譽。