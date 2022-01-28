中華電信內神通外鬼「洗手機」　3529萬呆帳收不回！男收押女請回

▲中華電信營業處外觀。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃哲民／台北報導

中華電信驚爆遭業者利用企業購機優惠，搭配門號騙走數千支iPhone手機不付錢，造成高達3529萬餘元呆帳，新北地檢署查出中華電信1名林姓女職員涉「內神通外鬼」，與林姓男子共謀本案「洗手機」行為，昨約談2嫌到案，林女訊後請回，林男另涉詐騙4位體育教練，訊後被認定有勾串、滅證及反覆實施同一犯罪之虞，被檢方向法院聲押禁見，新北地院今裁定林男羈押但不禁見。

新北檢偵辦本案，昨（27日）由檢察官黃筱文指揮刑事局，搜索中華電信新北營運處林女辦公室，消息曝光後，中華電信隨即對外聲明，稱本案為2018年間個案，為維護公司權益、主動提告，不便透露細節，將全力配合司法調查，協助釐清相關涉案人員法律責任。

檢警昨還搜索2名嫌犯在新北市中和區、宜蘭縣五結鄉住處。據悉，中華電信提供企業購機免預繳費用的優惠方案，林男疑似成立空頭公司，謊稱從事研發iPhone手機無線充電設備，有購買多支iPhone等高階智慧型手機進行研發的需求，向中華電信新北營運處洽辦企業優惠方案。

任職新北營運處的林女涉協助林男取得免預繳的優惠資格，林男從2016年4月起，陸續以人頭用0元到6000餘元的優惠價格，向中華電信買進每支售價2萬7000元至3萬餘元的高價智慧型手機，包括iPhone6S、iPhone7、iPhone7 Plus及Samsung Galaxy S8+等旗艦款，數量多達3531支、市值超過1.2億元。

但林男將到手的高價手機轉賣變現、停付綁約門號月租費，中華電信2017年9月執行欠費斷訊，發現遭林男鑽漏洞「洗手機」詐騙，清查呆帳損失達3529萬餘元。

而涉嫌「內神通外鬼」的林女，收受林男招待旅遊、饋贈手機、相機、自行車、代為支付賓士車訂金及頭期款，不法利益約80萬元，後因2人反目，林女把錢都還給林男。

檢警偵辦另發現，林男涉從2020年2月起至同年7月間，化名「國際學生住宿聯盟唐名翔老師」，鎖定國內各中等學校體育賽事，謊稱可用優惠價格代訂比賽住宿，至少向4位學校體育老師教練詐騙共10餘萬元後捲款潛逃。

檢方昨晚複訊後，認定林男涉犯詐欺罪、犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證及反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見林男，林女則請回。新北院今開庭審理後，裁定林男羈押但不禁見。