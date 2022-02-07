陸返台男確診定序跟高雄港同為BA.2　原因竟與馬桶壞掉有關

▲高雄防疫旅館清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中央流行疫情指揮中心今公布3例境外移入改判本土，其中1例案19042為40多歲男性，從中國大陸入境後，曾入住高雄防疫旅館，基因序列和高雄港群聚一樣都是BA.2，研判可能在檢疫期間與同樓層案19186交叉感染。對此，高雄市衛生局表示，經查當天2人都曾經離開房間，1人是隔離期滿前採檢，另1人則因馬桶不通換房。

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▲高雄防疫旅館清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

改判個案（案19042）為本國籍40多歲男性，1/15中國大陸入境 ，到防疫旅館隔離，1/30解隔前陰性。到家後1/31有症狀，2/2確診，家人陸續有症狀，兒子（案19053）、女兒（案19054）、妻子（案19074）、弟弟（案19075）也確診。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，經過序列比較，案19042基因序列和高雄港群聚一樣是BA.2，發現曾在高雄檢疫旅館進行居家檢疫，同樓層有陰轉陽高雄港個案（案19186），因此研判可能是在檢疫期間有交叉感染的可能，後續高雄會進行疫情調。

▲2/7高雄港個案關聯。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

對此，高雄市衛生局表示，經查兩案住同一樓層，1/28當日上午案19042因隔離期滿前採檢，而案19186因房間馬桶不通換房，兩人均有離開房間，後續針對相關人員再採檢無異常檢出。至於究竟是為何造成交叉感染，尚需要釐清。