快訊／全台首創！陳其邁宣布高雄提供「匿名快篩」　3類人快出來驗

記者賴文萱／高雄報導

高雄疫情持續延燒，今（28）日新增7例確診個案，高雄市長陳其邁下午也召開疫情說明記者會，並宣布高雄提供匿名快篩，呼籲民眾可以多出來篩檢。

▲高雄擴大篩檢防堵疫情擴散。（圖／記者賴文萱翻攝）

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高雄匿名快篩服務對象鎖定，不具健保身分、未有居留證或身分證，或有特殊需求的民眾篩檢服務。高雄市衛生局提醒，匿名快篩務必事先上網預約，預約時務必提供可收簡訊的手機號碼，報到時也須使用預約的手機號碼號報到。

陳其邁指出，由於春節快到了，很擔心防疫部分是不是有沒注意到的部分，所以高雄特別提供匿名快篩服務。假如市民朋友有認識具有上述身分的人，他也不特別講是那些人，但請他們盡量出來接受篩檢。

陳其邁強調，防疫期間只管一件事，就是防疫，請大家放心，假如語言不通，所以有看到的市民朋友，如果有認識，可以告訴他們，市府有提供匿名快篩，勞工局也會透過熟悉管道請他們出來接受篩檢。

▲高雄1/28確診個案足跡公布。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市長陳其邁表示，今天高雄新增7例，分成2部分，4名是高雄港匡列隔離對象，住到防疫旅館後陰轉陽，由於已經匡列隔離，沒有社區風險。

另外3案是到宜蘭旅遊，CDC目前暫定為宜蘭某飯店的群聚感染，3名為同住家人，後續會再進行匡列隔離。因為時間有點久，針對可傳染期期間會匡列對象。

▼高雄確診者1/28足跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄港碼頭篩檢站照片。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄疫情延燒，環保局出動至確診者足跡大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）