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熱點全面消毒！旗津啟動大規模環境清消　動員80人守社區防線

▲▼熱點全面消毒！旗津啟動大規模環境清消　動員80人守社區防線。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲旗津啟動大規模環境清消，動員80人守社區防線。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

面對新型冠狀病毒病來勢洶洶，在農曆春節即將來臨前夕，環保局防疫消毒團隊在昨（27）日下午開始進行旗津區全面環境消毒作業，讓市民朋友能安心過個好年。

▲▼熱點全面消毒！旗津啟動大規模環境清消　動員80人守社區防線。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲▼旗津啟動大規模環境清消，動員80人守社區防線。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼熱點全面消毒！旗津啟動大規模環境清消　動員80人守社區防線。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局表示，本次旗津大規模環境清消作業，共動員80人次、消毒車16輛，除加強輪渡站、廟前路商圈、旗津菜市場、旗津路、中洲路、廣濟宮、福壽宮及高科大校區外，更進一步深入鄰里巷道內進行全面消毒。在今（28）日中午完成全區13里環境清消作業，嚴守社區防線。

▲▼熱點全面消毒！旗津啟動大規模環境清消　動員80人守社區防線。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲旗津啟動大規模環境清消，動員80人守社區防線。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，為因應農曆春節返鄉人潮，去年12月中旬起即超前部署，針對高雄集中檢疫所周邊公共環境啟動清消作業；今年1月20日起加強全市各區人潮熱點環境消毒，並在接獲確診者疫調足跡的第一時間派員執行足跡點消毒作業。

統計自1月20日至27日止，共動員369人、消毒車65輛、噴霧機124台，完成573處清消工作。環保局呼籲，請市民朋友盡量避免出入人多擁擠的場所，春節期間外出公共場所別忘了戴好口罩，保持社交距離並且做好勤洗手等個人衛生防護。

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