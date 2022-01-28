高雄又加傳播鏈！1家3人礁溪長榮染疫　發病後趴走7天足跡曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄疫情持續延燒，今（28）日新增7例確診個案，高雄市長陳其邁下午說明，7例分成2部分，4例是高雄港匡列隔離對象，由於是匡列隔離後才確診，因此沒有社區風險。但另外3案目前判斷是一家四口到宜蘭礁溪長榮染疫，案18703在1/20出現症狀，有7天時間在社區活動，這部分透過疫調進行全面匡列。

春節將近，不過高雄卻又出現新一條傳播鏈，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明，今日新增的3名個案18703、18749、18760居住在高雄，分別為30多歲媽媽、5歲男童以及10歲男童，一家人1/15-1/18開車到到宜蘭旅遊，入住礁溪長榮鳳凰酒店，目前剩爸爸未確診。

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▲高雄擴大篩檢防堵疫情擴散。（圖／記者賴文萱翻攝）

▼高雄一家四口礁溪旅遊染疫，足跡公布。（圖／記者賴文萱攝）

衛生局表示，這起案例的指標個案18703，1/20出現症狀，當時就醫研判是上呼吸道感染，另外，這起案例也衍伸到台南市，1/23時她跟一名台南個案有聚餐吃飯，導致該個案後來確診。而她的5歲、10歲小孩也都在1/27確診。

由於案18703在1/20出現症狀後有7天時間在社區活動，會透過調閱監視器畫面、手機紀錄進行科學疫調，目前已經透過疫調進行全面匡列。

▲▼高雄諾貝爾幼兒園清消畫面。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，Omicron傳播期一般來看是3-5天，所以礁溪案例，在發病後到現在，至少已經經過2-3波傳播，這造成疫調範圍要擴大，目前策略就是在社區做監測。

不過為何這一家人在宜蘭指標個案出現後沒被匡列隔離？對此，陳其邁表示，該個案沒有接收到CDC的通知，要問一下CDC或宜蘭，但他們回到高雄我們就要趕快補起來，因為時間已久，匡列隔離能做到7成就已經很好，要彼此加油互相補位。

▼高雄新增7名確診者。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄1/28確診個案足跡清消。（圖／記者吳奕靖翻攝）