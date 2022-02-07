屏東翁北上南投過年　中興新村迷路！熱心民眾發現報警助返家

▲8旬老翁在中興新村迷路，差點回不了女兒家過年。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

春節連假天氣冷颼颼、家家團圓享受溫暖，不過卻接連傳出民眾走失、讓家屬焦急尋找的案件：屏東80歲老翁被家屬接到南投市過年，卻在初二於中興新村迷路回不了家；有情緒困擾的蔡姓女子初四獨自離家後就不知去向，名間鄉邱姓失智獨居老翁初五時亦從住處消失，所幸3人在各轄區分局警方協尋後，都順利返家，沒造成遺憾。

中興警分局光明派出所警員賴燕照於2日上午執行勤區查察勤務時，獲報南投市東閔路有迷失老人，抵達後一熱心民眾表示該翁疑似迷途、沿路左顧右盼，於是先將老翁帶返派出所休息、以免在冷氣團寒風中瑟瑟發抖；剛好當天早上中興派出所受理1件失蹤人口，比對照片後正與該翁長相吻合，於是聯繫其女至派出所將父親接回。

▲8旬迷途翁的女兒前往派出所將父親接回。（圖／記者高堂堯翻攝）

家屬向警方表示，大年初一將80歲老父從屏東住家接到南投團圓過年，由於老人家人生地不熟，才會找不到路回家，也不斷對警方表達謝意。

集集警分局集集派出所則於4日晚間7時許接獲蔡姓男子報案，稱其27歲女兒患有輕度憂鬱症、當天離開住處後便不知去向；集集所員警循線調閱沿線監視器，並持續於女子可能出現路段往復巡查，但並無發現，警方仍不放棄持續尋找，終於在5日10時40分許接獲110通報，發現蔡女出現在集集鎮集福路十三目仔窯旁小木屋，且跌落木板夾縫中無法脫身，立刻合力協助脫困，並給予棉毯予受凍一夜的蔡女保暖、並送醫檢查，家屬得知後才放下心中大石。

▲▼集集、南投分局警方分別在初五和初六尋獲走失的蔡姓女子和邱姓老翁。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警分局亦在6日協助尋獲一名邱姓老翁，分局指其獨居在名間鄉、有失智情形，平日由劉姓居服員定期訪視照顧，但在5日早上7點多到宅訪視照顧時，就遍尋不著邱翁，當日傍晚至永和派出所報案協尋，同時地方臉書社團「南投人聊天室」也有民眾貼文協尋，並指出在南投市麥當勞前發現老翁的鞋子，警方研判老翁應該已步行到南投市區。

由於冷氣團來襲早晚溫差大、夜間氣溫驟降至近10度，南投警方除指派專人四處訪查外，也積極調閱周邊監視器，終於在昨天下午1點多時，由半山派出所警員警莊哲綸、洪瑜亨及南投搜救隊人員在仁和路發現沒穿鞋的邱翁，所幸僅神情略顯疲倦、沒有受傷，由於他一整天未進食，員警先將其帶回派出所休息，提供麵包及飲水果腹後，再護送老翁返回住所。