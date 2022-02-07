　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東翁北上南投過年　中興新村迷路！熱心民眾發現報警助返家

▲8旬老翁在中興新村迷路，差點回不了女兒家過年。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲8旬老翁在中興新村迷路，差點回不了女兒家過年。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

春節連假天氣冷颼颼、家家團圓享受溫暖，不過卻接連傳出民眾走失、讓家屬焦急尋找的案件：屏東80歲老翁被家屬接到南投市過年，卻在初二於中興新村迷路回不了家；有情緒困擾的蔡姓女子初四獨自離家後就不知去向，名間鄉邱姓失智獨居老翁初五時亦從住處消失，所幸3人在各轄區分局警方協尋後，都順利返家，沒造成遺憾。

中興警分局光明派出所警員賴燕照於2日上午執行勤區查察勤務時，獲報南投市東閔路有迷失老人，抵達後一熱心民眾表示該翁疑似迷途、沿路左顧右盼，於是先將老翁帶返派出所休息、以免在冷氣團寒風中瑟瑟發抖；剛好當天早上中興派出所受理1件失蹤人口，比對照片後正與該翁長相吻合，於是聯繫其女至派出所將父親接回。

▲8旬迷途翁的女兒前往派出所將父親接回。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲8旬迷途翁的女兒前往派出所將父親接回。（圖／記者高堂堯翻攝）

家屬向警方表示，大年初一將80歲老父從屏東住家接到南投團圓過年，由於老人家人生地不熟，才會找不到路回家，也不斷對警方表達謝意。

集集警分局集集派出所則於4日晚間7時許接獲蔡姓男子報案，稱其27歲女兒患有輕度憂鬱症、當天離開住處後便不知去向；集集所員警循線調閱沿線監視器，並持續於女子可能出現路段往復巡查，但並無發現，警方仍不放棄持續尋找，終於在5日10時40分許接獲110通報，發現蔡女出現在集集鎮集福路十三目仔窯旁小木屋，且跌落木板夾縫中無法脫身，立刻合力協助脫困，並給予棉毯予受凍一夜的蔡女保暖、並送醫檢查，家屬得知後才放下心中大石。

▲集集、南投分局警方分別在初五和初六尋獲走失的蔡姓女子和邱姓老翁。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼集集、南投分局警方分別在初五和初六尋獲走失的蔡姓女子和邱姓老翁。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中興、集集、南投警分局在春節連假期間接力尋獲失蹤人口、協助返家團圓。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警分局亦在6日協助尋獲一名邱姓老翁，分局指其獨居在名間鄉、有失智情形，平日由劉姓居服員定期訪視照顧，但在5日早上7點多到宅訪視照顧時，就遍尋不著邱翁，當日傍晚至永和派出所報案協尋，同時地方臉書社團「南投人聊天室」也有民眾貼文協尋，並指出在南投市麥當勞前發現老翁的鞋子，警方研判老翁應該已步行到南投市區。

由於冷氣團來襲早晚溫差大、夜間氣溫驟降至近10度，南投警方除指派專人四處訪查外，也積極調閱周邊監視器，終於在昨天下午1點多時，由半山派出所警員警莊哲綸、洪瑜亨及南投搜救隊人員在仁和路發現沒穿鞋的邱翁，所幸僅神情略顯疲倦、沒有受傷，由於他一整天未進食，員警先將其帶回派出所休息，提供麵包及飲水果腹後，再護送老翁返回住所。

►穿睡衣裝可愛，這套必勝

ET快訊
斷崖式降溫！鋒面＋冷空氣殺到　北部急凍時間點曝
學霸考上醫學系「卻果斷重考」　網見背後原因懂了：很值得
蕭敬騰要台灣人回家　杜汶澤「他是不是阿美族」3字解答酸爆！
快訊／黃郁婷競速滑冰1500公尺「第26名完賽」！
確診男定序出爐！　原因竟與「馬桶壞掉有關」
獨／洛威拿慢慢初一就走了　飼主今才說：過年不想把悲傷帶給大家
一見鍾情粿粿！　范姜彥豐「求婚下跪照」閃爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關山國小與太空旅行種子相遇研究成果亮眼　榮獲全國第3

台東火車站、機場設免費快篩站　春節800返鄉民眾採檢皆陰性

滿滿的回憶！婦人清境農場弄丟手機好心急　警花半小時找回

滿地爆竹煙火垃圾　台東景點春節期間清出1.6噸

台東消毒防疫不間斷　開學前完成全縣220所校園環境消毒

高齡失智老婦迷路　暖警協助找到回家路

服務「有頭有尾」　桃議員開春爬虎頭山歡迎民眾遊故鄉虎尾

春節9天連假　屏東縣家暴案件平均每天18件

人在家中坐、玉山網上來　玉管處3D圖台全新改版上線

紅蔥頭大崩盤蔥農憂血本無歸　陳亭妃請農委會緊急協助

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

草叢裡「一攤橘色肥肉」醉倒！10公斤貓店長偷懶睡覺被抓包

台東上空「6不明光體」盤旋　目擊者驚呼：是外星人嗎？

12歲老貓1次就會「蓋硬幣」特技　伸出奶油小手壓住❤爸超驚訝！

嬤怕杜賓孫冷！棉被綑一圈　「包成家庭理髮」媽笑：剃頭囉

你累了嗎？貓咪過年討紅包　厭世臉「廁所堵人」笑翻網

關山國小與太空旅行種子相遇研究成果亮眼　榮獲全國第3

台東火車站、機場設免費快篩站　春節800返鄉民眾採檢皆陰性

滿滿的回憶！婦人清境農場弄丟手機好心急　警花半小時找回

滿地爆竹煙火垃圾　台東景點春節期間清出1.6噸

台東消毒防疫不間斷　開學前完成全縣220所校園環境消毒

高齡失智老婦迷路　暖警協助找到回家路

服務「有頭有尾」　桃議員開春爬虎頭山歡迎民眾遊故鄉虎尾

春節9天連假　屏東縣家暴案件平均每天18件

人在家中坐、玉山網上來　玉管處3D圖台全新改版上線

紅蔥頭大崩盤蔥農憂血本無歸　陳亭妃請農委會緊急協助

彭文正明批鬥蔡英文論文　許智傑：藍委助喬立院場地與通緝犯為伍

1天內瘋狂中彩！他新冠中鏢晚上又贏頭獎　幸運抱走萬元獎金

【英語多益通】全球掀起離職潮　「躺平運動」英文怎麼說？

「衛武營燈會」戶外光影劇場！381公尺巨幅展演　2月活動一次看

黑吼猴父子一見到「野生動物界美食」乖坐等待　保育員讚紳士

正妹婚後驚覺「老公不倫妹妹」　拍到房內親密片！崩潰離婚

少量多餐or多量少餐？「吃對時間」能瘦更多　4招助燃燒內臟脂肪

鴨霸妹「想睡覺」39秒頭連滑6次　網笑翻：用哪牌洗髮精？

1小時暴跌6度「斷崖式降溫」　冷空氣殺到！北部探14度時間點曝

關山國小與太空旅行種子相遇研究成果亮眼　榮獲全國第3

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

地方熱門新聞

桃園發數位紅包888元市民登錄抽

沙灘車闖落山風藝術展　縣府鐵腕開罰

竹南頭份最短距離　籌錢拓寬吸置產

男子拒繳酒測罰款強制執行繳清

坐警車看跑車　警與車商保辦理職涯探索

建議龜山島蓋國際飯店　網友批陳歐珀：太扯了

台大金山分院強化急重症照護　百歲人瑞手術順利出院

透天厝暗夜火警！父緊急拆浴室窗逃命

苗栗首座社宅　提供105戶給租屋族

桃園航空城公司　前董事長劉志清辭世

2022新北燈會　閃漾大都會公園

陳亭妃率台南市議員打第三劑高端疫苗！

紅蔥頭大崩盤蔥農憂血本無歸

善警幫慶安宮保管香油錢

更多熱門

相關新聞

台南春節期間防疫工作不打烊

台南春節期間防疫工作不打烊

因應春節期間南北往返的人潮，台南市衛生局加強防疫工作，避免潛在的傳播鏈；除了春節期間持續協調醫療院所加開COVID-19疫苗門診供市民預約接種，台南市防疫專線值班人員、疫調人員、防疫計程車、防疫旅宿業者、公所、消保、警察更全力配合、投入防疫工作。

春節期間台南市容整潔

春節期間台南市容整潔

台南鹽水月津港燈節春節湧入18萬人次

台南鹽水月津港燈節春節湧入18萬人次

春節南警交出漂亮成績單

春節南警交出漂亮成績單

陸影史「最貴」春節檔票房衝258億 票價破500...觀眾嘆「看不起」

陸影史「最貴」春節檔票房衝258億 票價破500...觀眾嘆「看不起」

關鍵字：

春節團圓失蹤老人失智

讀者迴響

熱門新聞

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

快訊／《全明星》粿粿要結婚了！

不想接LINE電話！「只要1鍵」系統悄悄擋掉

快訊／洛威拿慢慢去當小天使！

全明星紅隊開戰裁判　轟藍隊出老千

傳播妹跳樓亡　控三重警吃案對話曝：每個都針對我

快訊／納豆爆「再進手術室緊急動刀」　侯友宜曝最新病況

懂投資！女友見她買房「脫口1句」全家傻了

愷樂鬆口回應「秘婚醫生」真相！友：重返幕前可能性低

濱海公路重大車禍！轎車幾乎解體

快訊／07：52規模4.2地震！　最大震度4級

球鞋丟大鍋煮！連鎖飲料店員工遭開除

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

更多

最夯影音

更多
林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD
回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面