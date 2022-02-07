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在台北「吃得健康」1個月花多少？天龍人曝1底線：低於這數字蠻苦

▲▼ 便當,自助餐 。（圖／記者施怡妏攝）

▲在台北吃像樣的一餐要花多少？（示意圖／記者施怡妏攝）

記者黃可昀／綜合報導

在台北市生活所有開銷都很貴，連伙食費也不容小覷！一名網友認為，「現代人吃得健康應該是基本人權吧？」不只要吃飽，還要兼顧健康，排除每天吃泡麵省錢這種極端方式，如果台北人健康飲食1個月要花少錢？

原PO在PTT表示，不追求花大錢吃美食，但也不能餐餐吃泡麵，畢竟「每個人民都能吃得健康對整個社會都是有益的」，不過台北物價水平高，要吃得健康其實也花費不少，「在台北吃得健康一個月要花多少錢呢？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲吃得健康至少要1.5萬，花到2萬的大有人在。（圖／翻攝自PTT）

注重飲食均衡的網友一個月大約花1.5萬伙食費，「一天450跑不掉」、「一餐至少要200～300以上，早餐不算的話，一個月至少要12000～18000」、「1w5差不多，10000以下就蠻苦」、「健康便當150*2早餐60 水果40 一天算400。」

底下留言比較多人討論的是「自煮有沒有比較省？」如果是一個人或是情侶租屋，其實自己煮並不會比較省錢，而且菜色變化性不高，直接買外食更方便，「自煮要省，開伙人數至少要4+」、「自煮人太少根本不會省多少，直接外食可能更省」、「一個人自煮沒有比較省」、「如果只有自己一個人價格是差沒多少，不過新鮮和份量就有差了。」

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