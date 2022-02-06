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國民黨完成駐美代表處籌備　黃裕鈞：充滿挑戰達成預定目標

▲▼國民黨國際部副主任黃裕鈞5日表示，國民黨駐美代表處籌備階段告一段落，這段期間充滿挑戰，但達成預定的目標。（圖／取自黃裕鈞臉書）

▲國民黨國際部副主任黃裕鈞表示，國民黨駐美代表處籌備階段告一段落。（圖／取自黃裕鈞臉書）

記者林銘翰／台北報導

國民黨國際部副主任黃裕鈞5日表示，國民黨駐美代表處籌備階段告一段落，自己將回台向中央黨部報告赴美兩個月來的工作成果，並且傳達華府對國民黨的期盼，這段期間充滿挑戰，但達成預定的目標，他與青年團隊已擬好下一步規劃，為改革國民黨、服務台灣繼續努力奮鬥。

黃裕鈞5日在臉書以「改變要及時，大步開創新格局」為題發文表示，去年12月抵達熟悉的華府，重啟國民黨駐美代表處，他的初衷是宣傳國民黨捍衛中華民國主權、伸張台美共同利益，並促進台海兩岸穩定的決心，「還有讓美方各界更了解台灣，同時改造我們的政黨」。

黃裕鈞指出，經過拜會美國的老朋友、新朋友，他歸納出美方有不少人認為這幾年中美關係惡化，中國國家主席習近平領導下的中國大陸，未來在國際上可能越來越戰狼，大家希望有所調整，因而對國民黨有所期待。

黃裕鈞強調，國民黨作為歷史上反共、守護自由中國的政黨，能以多元多維的角度，堅定地守護台灣，並解決歧見、紛爭，降低衝突發生的機率，對亞太地區的和平穩定繁榮及民主化中國，實有積極正面的作用；國民黨對於堅守中華民國，又可處理好兩岸及深化對美關係，有很大的信心。

黃裕鈞說明，這次重回華府布局，就是要改變現今美方，還有台灣選民對國民黨「傾中、輕美」的印象，並在確保「國家安全、台海和平、區域穩定」的前提下，充分讓華府了解兩岸關係的發展進程與方向，加強兩岸政策的穩定性、延續性及可預測性。

黃裕鈞認為，對外關係非一蹴可及，檯面上看似響亮的風聲或行徑，難以體現實情，外交得步步為營，一點一滴長期耕耘，路遙知馬力。這段期間充滿挑戰，但達成預定的目標，非常感謝華府僑界及黨分部的大力支持。

黃裕鈞表示，本次回台，自己將向黨中央報告赴美兩個月來的工作成果，並且傳達華府對國民黨的期盼。過去這段期間的籌備工作，讓他看見了希望，也更加深刻體認到國民黨對美工作的重要性。

黃裕鈞強調，國民黨駐美代表處籌備階段告一段落，很開心即將回到台灣，也對華府這幾年市容的改變感到讚嘆，他知道這不是結束，青年團隊已擬好下一步規劃，為改革國民黨、服務台灣繼續努力奮鬥，爭取台灣利益打開新的格局。

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