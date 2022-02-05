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朱立倫將訪華府　陳以信：國民黨重返獲美方歡迎

▲▼陳以信與華府涉台重要學者視訊對話。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

▲陳以信與華府涉台重要學者視訊對話。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

記者黃巈禾／台北報導

立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信，於美東時間4日拜會美國在台協會（AIT）華府辦公室。他指出，在疫情容許下，國民黨主席朱立倫將訪問華府，為國民黨駐美代表處揭牌，而美方也歡迎國民黨重返華府。

陳以信拜會AIT華府辦公室，與美國行政部門人員進行會談，交換台海情勢最新看法，他也說明國民黨重返華府的決心，以及朱立倫近期在疫情容許下將訪問華府，為國民黨駐美代表處揭牌，獲得與會人員歡迎與祝福。

此外，陳以信與華府涉台重要學者視訊對話，這場對話由國民黨國際部與華府智庫台美研究中心（Institute for Taiwan-America Studies）共同舉辦。

▲▼陳以信與華府聯邦參議員史特勞斯（Paul Strauss）合影。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

▲陳以信與華府聯邦參議員史特勞斯（Paul Strauss）合影。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

前AIT理事主席布魯金斯研究院資深研究員卜睿哲（Richard Bush）、AIT理事約翰霍普金斯大學兼任教授卜道維（Dave Brown）、前白宮國安會主任喬治城大學講座教授麥艾文（Evan Medeiros）、國民黨國際部主任淡江大學戰略所教授黃介正均於線上參加。陳以信說，美方與會學者都肯定國民黨重啟華府辦公室的重要性，並期待未來雙方能增加交流。

另外，陳以信還拜會華府智庫「2049計畫研究所」，與總裁賈世才（John Gastright）、執行長石明凱（Mark Stokes）及該所研究員座談後，正式結束華府訪問啟程返台。

陳以信說，此行主要拜會美國國會會見十餘位聯邦參眾議員與多位資深幕僚，與行政部門與智庫學者會談，並代表國民黨主席朱立倫慰問大華府地區僑胞，行程順利成果相當豐碩。

▼陳以信與聯邦眾議員蓋耶哥（Ruben Gallego）合影。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

▲▼陳以信與聯邦眾議員蓋耶哥（Ruben Gallego）合影。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

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