想找弟弟！妹子暗示要壞壞　30歲古意男納悶「他在家」神滅火

▲男友太老實，一句話讓她慾火全滅。（示意圖／xframe）

網搜小組／鄺郁庭報導

面對女友暗示可以壞壞，古意男的回答GG了！有女網友在爆料公社APP的「匿名公社」發文，說男友是個很老實的人，快30歲才交第一個女朋友，也就是她。兩人交往3個月時，她明示、暗示都來，就是想跟男友「上本壘」，便羞問「你弟弟準備好了沒？」結果男方一句話，讓她瞬間滅火，讓大票人笑歪。

這位女網友以「困擾的女生」為題發文，說男友是很老實的類型，「快30了才和我在一起，他說我是他第一個女朋友。」就在今年過年期間，兩人交往3個月了，「明示、暗示他，總算明白要上本壘」，於是她就羞問男友「你弟弟準備好了沒？」接下來的轉折讓她瞬間滅火，「他竟然回答我，『我弟弟在家，妳沒跟我說要約他一起』。」

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貼文一出，其他人不禁紛紛留言，「真的是奇葩」、「太木頭了，我來吧」、「不是普通的老實啦！算是有排到奧運前幾名的」、「還在新手村，有得練了」、「笑翻了，這個很純啊」、「火瞬間滅火滅一乾二淨……太老實囉」、「直接吃了吧！這還沒開封，要有老司機開路。」

也有網友笑讚，「適合當老公」、「嗯～非常好，要珍惜」、「這自然就好，兩人獨處一室，乾柴烈火，妳引火就好」、「我笑了，夠憨厚」、「老實人，那就是木訥囉」、「原來是位幽默大師」、「要保護好弟弟」、「哈哈哈哈好可愛。」