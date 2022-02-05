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初三到男友家拜年！她買伴手禮「差10元」結局傻爆眼：扯到想分

▲月光族,硬幣。（圖／記者楊筱柔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者楊筱柔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友初三到男友家拜年前，特別去買他們家喜歡吃的伴手禮，但由於身上沒有零錢，跟男友借了10塊錢；怎料，晚上吃完飯返家時，對方突然開口討回，讓她當場傻眼，也默默考慮要放生小氣男。

女網友3日在論壇zuvio娓娓道來，初三約好到男友家拜年、吃飯，當天男友先開車接她，中途有去加油，由於平常對方會載她到很多地方，所以她也主動掏了一半油錢。

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而懂禮節的她在拜訪前，不忘拉著男友去買他們家愛吃的伴手禮，當時結帳總金額是810元，但因她身上沒帶零錢，便跟男友要了10塊錢，「本來覺得沒什麼，便忘記還他，結果吃完飯他送我回家時，就在車上問說，『妳剛剛的錢還沒有還我耶』。」

起先，原po還一頭霧水，結果對方提醒，是買伴手禮時借的錢，她才恍然大悟，並錯愕直問「你說10塊錢嗎？」得到肯定回覆後，因為錢包就是沒零錢，只好用街口支付轉給對方。

▲情侶，吵架（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對於男友連10元都討的行徑，女網友直言，「平常吃飯幾乎都是AA制，或我出比較多，例如1250元，我就出個700元，因為零錢很麻煩，況且這樣的小錢也不想計較。沒想到，這男人連10塊錢都必須要回來嗎？扯到不行，考慮分手了。」

而網友們看完紛紛搖頭表示，「我也很討厭斤斤計較的男生，還錢雖然應該，但就是感覺問題，平常妳多出也不會跟他要回來，而且是送他們家人，他連幫忙出10塊送自己家人都不要，摳到不行，這種我忍受不了」、「前男友之前需要的東西，我二話不說直接寄給他，結果後來我有東西放在他那裡，他居然說不要花運費，叫我自己來拿」、「連油錢都一人一半」、「根本欠分」。

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