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女友家過年吃喝！男友回程大變臉「怎沒給紅包」　她暴怒跳車

每逢過年，大家最期待的就是領紅包。（示意圖／PIXABAY）

▲每逢過年，大家最期待的就是領紅包。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

過年包紅包是一種心意的展現，不過若尚未結婚的情侶，若去對方家中，對方父母是否要包紅包，一直是爭論不休的問題；最近，一名女子帶著男友回家過年，女方父母不僅熱情款待，還拿出水果招待男友，結果男友在回家途中卻突然變臉，表示女友父母沒有給紅包相當不禮貌，結果女友聽到後也相當生氣，直接下車走人。

一名女網友在「匿名公社」發文表示，過年期間帶著同居半年的男友一起回家，爸媽相當熱情地煮了一堆菜招呼男友，還送他很多自家種的鳳梨釋迦，不料男友根本不放在心裡，只在意是否有拿到紅包，她說：「在回家時他卻跟我抱怨，說我爸媽沒包紅包給他很沒禮貌。」

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原PO後來直接在車上和男友大吵一架，她表示，這次過年去男友家，對方父母雖然有給紅包，但男友下一秒就把錢全要回去了，而且去男友家都在幫忙煮年夜飯和拜拜，不過男友去原PO家，卻是只有等吃跟帶一堆東西走，這也讓原PO認為：「憑什麼計較我爸媽沒包紅包給他，但他說這只是個禮貌問題，他也沒計較要收到多少，還說我爸媽這麼不上道結婚後該怎麼辦？」

原PO心想：「我有說要嫁嗎？腦補成這樣是有多自戀。」最後她就直接下車走人，而男友也沒有想要挽留的意思，就把車子開走了，讓原PO怒罵：「到底是誰做錯事啊？甩態給誰看？」

貼文一出，不少網友紛紛勸離，「未過門，來者是客，客帶伴手禮是正常，父母親煮一桌好料也算盡待客之道，還讓他帶伴手禮回家，已經做足招待，沒問題」、「放生吧，就還沒嫁娶就這麼計較，客人送禮就很好，還好心討紅包，妳也還沒過他家門，根本不需要幫忙煮，甚至拜他家祖先」、「恭喜妳，一個過年看清一個人」、「分了吧，想這麼多，不大氣」。

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