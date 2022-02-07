1引水人確診！最慘恐「癱瘓高雄港」　緊急篩檢41人狀況曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄6日新增4例本土確診個案，其中1例為40多歲的引水人，曾頻繁接觸40艘船。外界擔心，萬一有其他引水人染疫或被匡列，人力不足有可能演變成塞港事件。對此，高雄港務分公司表示，昨日除1人確診外，也已篩檢29人，今天會篩檢完其餘12人，明天則會再針對已篩檢的29名引水人做第2次篩檢。

▲高雄港引水人染疫事件如果擴大，就有可能演變成塞港事件。（圖／記者賴文萱翻攝）

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今天是春節假期後的開工日，高雄市政府為防止疫情擴散，今日在高雄港區開設高達8處篩檢站，包含34號、36號、38號、55號碼頭，以及第二貨櫃中心、三五貨櫃中心、四貨櫃中心、六貨櫃中心等。大批碼頭工作者一早就湧入篩檢站進行篩檢，截至目前分流、篩檢狀況都正常，篩檢完成者，工作人員也會協助拍照存證。

▲▼高雄港篩檢站一早有大批碼頭工作者進行篩檢。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，昨日新增一名引水人確診，外界擔憂萬一還有其他人染疫或遭匡列恐會引發塞港事件。目前高雄港有42名引水人，因引水人被匡列的174人當中，有沒有其他引水人染疫，目前還不知道。

對此，高雄港務分公司表示，引水人調度排班是由引水人辦事處處理，昨日（2/6）除確診1名外，已篩檢29名。今日通知要求其餘12名完成篩檢，明日（2/8）將對2/6已篩檢的29名引水人做第2次篩檢。截至目前並未影響到高雄港作業，至於引水人篩檢結果、隔離匡列狀況將由CDC或高雄市衛生局對外說明。

航港局南航中心主任張博彥表示，目前高雄港引水人有42名，每日約需20名引水人執值勤領港，另一半人休假，人力不足時會由引水人辦公室調度，但因各港地理環境、水文狀況不同，無法調用其他港口引水人來代班。

業界分析，如果高雄引水人被匡列或染疫人數增加，致使高雄港引水人不足，船隻就需要排隊等候引水人帶領進出港，類似美西或去年深圳等港的塞港現象就會發。如果要調其他港口的引水人支援，需要重新上課與試帶多次才能正式上線，估計需要一個月以上時間，會是非常棘手的問題。

▲▼高雄港篩檢站一早有大批碼頭工作者進行篩檢。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，確診個案引水人屬於港埠相關人員，1月下旬被匡列為高風險對象，依規定必須完成連續兩次、每隔三天的PCR採檢，還有一次的居家快篩，並且在開工前也就是2月7日、8日完成PCR篩檢。

但高市府查閱他的篩檢歷程，只有一次的篩檢，另外於1月24日、1月29日，以及1月30日的簡訊通知，個案都沒有如期到場檢驗。

這名40多歲的引水人在2月4日出現相關症狀，2月5日自行快篩陽性因而就醫。因引水人職業關係，他在貨輪接觸上相當頻繁，在執行中可追溯到40艘貨輪有引水足跡。不過，個案過年期間聚餐都是在家中，所以第一時間匡列同住家人，目前採檢全數陰性，市府也將持續追溯。

而這名引水人因五次通知篩檢未到，可能被處以最高罰款30萬元，不過業界指出，30萬對一般民眾是巨額罰款，但對高雄港月入70-100萬元的引水人來說，卻不到月入的半數，甚至可能三分之一都不到。

港務公司再次提醒，2月9日起將於各管制站派員查核，如查無2月7日、8日篩檢資料者禁止進入港區工作，未來要進入港區工作，應提出3日內PCR陰性證明，且需自費至醫療機構進行篩檢。