防港口再爆群聚！　王國材下令：2／9起登船出示前7天PCR陰性證明

▲國材要求2月9日起登船出示前7天PCR陰性證明。（圖／交通部提供）



記者許展溢／台北報導

高雄港港區作業人員染疫，交通部長王國材今（5日）前往基隆港西16號碼頭視察港區防疫工作執行情形，指示國際商港區須全面性澈底檢討登船各項防疫措施，要求各港須落實自2月9日起所有登船人員應出示登船前7日PCR陰性證明，才能登船作業。

王國材表示，由於港市的關係相當密切，航港局及港務公司應落實執行各國際商港清潔消毒、加強登船管制、交通船管理及人員進出管制。為落實登船管理新防疫措施，在交通部的指示下，航港局已會同港務公司於基隆港公用碼頭設置5座登船檢查站，所有登船人員都必須經過檢查站的檢查，完成業別身份、防護裝備檢查、實名制登錄後才能登船，下船後亦須至檢查站旁的除汙區，依據標準作業程序脫卸防護裝備，並以醫療廢棄物標準處理使用過的各項裝備。

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王國材現場特別關注登船前後船舶舷梯清消，強調登船人員進登船猶如出境，與船上人員保持社交距離、嚴禁船上人員交談等，下船應確實落實強化防護裝備卸除清消各項細節。

目前航港局於各國際商港設置的16個登船檢查站，執行登船人員身分及裝備檢查，王國材要求各港須落實自2月9日起所有登船人員應出示登船前7日PCR陰性證明，始能登船作業，為阻擋疫情蔓延，再次呼籲落實港口各項防疫規範，業者配合執行並要求從屬人員加強自我防護意識。