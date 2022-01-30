高雄港2.6萬人完成篩檢！明中午結束作業　春節後再執行全港區PCR

▲交通部次長祁文中率防疫團隊出席高雄市防疫專家會議。（圖／港務公司提供）

記者許維寧／台北報導

高雄港碼頭日前發生群聚感染事件，為了阻斷港區疫情，2月1日至2月6日間規定若未完成兩次PCR篩檢，將不得進入港區工作。港務公司今天表示，截至今日小年夜（1/30）現場已經篩檢約2.6萬人次篩檢。春節連假後將再進行為期兩天的全港區篩檢。

交通部常務次長祁文中今天出席高雄市防疫專家會議，就「國際商港強化防疫措施」提出總結報告。高雄市長陳其邁表示，期許港務公司透過資訊介接，有效掌握進入港區人員資訊；另運用相關科技或設施，包括先增設港區CCTV監視器，以有效掌握港區人員進出管制站及登船動態。

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港務公司表示，高雄港中島商港區34號篩檢站將依高雄疫情指揮中心指示，於1月31日中午12時先結束篩檢作業，請港區從業人員把握最後時間完成二次PCR篩檢作業，港務公司已製作港區管制圖卡於各管制站公告，即日起未完成二次篩檢者及不符合規定者不得進入港區及上工。

港務公司也說，春節假期後2月7、8兩日再於34、36、55、118號碼頭、二貨櫃、三、五貨櫃及第六貨櫃中心開設篩檢站，進行為期二天的全港區PCR篩檢作業。

今日祁文中也於中島商港區應變中心以部長名義，致贈春節加菜金慰勞聯合醫院團隊。截至1月30日下午3時止，現場篩檢共累計篩檢數已達2萬6818人次。

祁文中也說明，2月1日至2月6日期間，業者仍應遵守防疫規定，未完成二次PCR篩檢者即日起不得進入港區上工。對於登輪人員篩檢請航港局通知所屬公司及當事人，於2月7日前完成二次PCR篩檢，未依規定不得進入港區上工，違者依規定裁處。

祁文中也說，在港商船含停靠浮筒修理、補給，依申請作業規定，均應透過船務代理公司提出經港務公司核准後，可依港埠登船作業管理防疫規定申請登船，申請作業資料傳送相關單位管控，違反規定即移送裁罰。港區出入口、作業辦公區、工務所等則每兩小時傾銷一次，並依使用狀況增加頻率。

