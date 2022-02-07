巴黎奧賽美術館旁「大火狂燒」影片曝！　距聖母院僅2公里

記者張靖榕／綜合外電報導

法國巴黎奧賽美術館附近，周日（6日）下午發生一場大型火災，一棟工地大樓幾乎焚毀只剩骨架。起火區域附近除了奧賽美術館、德國大使官邸外，還有許多19世紀落成、有濃厚法國藝術氣息的建築。





▲巴黎奧賽美術館建築工地失火。（圖／翻攝推特）

火災發生後，影片迅速被分享到推特上，畫面顯示河邊一棟建築幾乎遭熊熊火光吞噬，濃煙竄天。消防院獲報後立刻趕抵現場，火勢已蔓延該棟約10層樓高建築的所有樓層。

Gros incendie à côté du musée d’Orsay dans le VIIe pic.twitter.com/zEjdQ86fKF — Emmanuel (@emmanueljonsson) February 6, 2022

火災現場與奧賽美術館位置相當接近，巴黎市區著名區域的大火令人想起2019年深陷火海的巴黎聖母院，2個知名建築相隔僅2公里。當年4月15日的火災燒毀聖母院部分屋頂，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）承諾，將會在5年內將聖母院修復完成，但部分專家認為災損嚴重程度，可能需要至少10年才能完全修復。