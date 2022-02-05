密集恐懼症發作！法國海域驚見「10萬條死魚」　密麻翻肚鋪滿水面

▲法國大西洋沿岸驚見超過10萬條死魚。（圖／翻攝臉書Sea Shepherd France）

記者吳美依／綜合外電報導

法國大西洋沿岸3日出現超過10萬條藍鱈（blue whiting）遺體，死魚密密麻麻漂浮著，幾乎完全覆蓋水面，宛如一條「浮屍地毯」，驚悚畫面被環境保育組織拍下，並且公布在社群媒體上，立刻引來當局關注。

BBC、《路透社》報導，NGO海洋守護者（Sea Shepherd）指控，拖網漁船FV Margiris非法棄置10萬條死魚，遺體覆蓋面積達3000平方公尺。該組織也強調，歐盟漁獵法規禁止類似的「排放兼捕」（discharging bycatch）行為。

▲環保組織指控拖網漁船刻意丟棄死魚。（圖／翻攝臉書Sea Shepherd France）



法國海事部長吉拉丹（Annick Girardin）形容，魚群死亡的照片「令人非常震驚」，她要求國家漁業監管單位立刻調查此事。但是，代表船主的漁業組織PFA表示，由於漁網破裂，才會造成這起「罕見事件」。

FV Margiris是全球第二大漁船，隸屬於荷蘭漁業公司Parleviliet & Van der Plas，目前懸掛立陶宛旗幟。使用拖網漁獵，不僅無差別捕撈所有海洋生物，也嚴重破壞沿途經過的海洋棲地，飽受環保人士抨擊。2012年，FV Margiris因抗議事件被迫離開澳洲海域，但目前仍在法國附近活動。

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