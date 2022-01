巴黎攝影師「倒地9小時」失溫喪命！冷漠殺人　僅街友關心報警

▲84歲的旅法瑞士攝影師羅貝爾因身體不適摔倒在地,超過9小時無人聞問凍斃街頭。(示意圖/路透)



文/中央社記者曾婷瑄巴黎31日專電

一位瑞士攝影師之前在巴黎夜間熙來攘往的路邊摔倒,失去意識,卻無人停下關心,讓他在9小時後因失溫喪命。輿論發酵,法國民眾紛紛反思社會冷漠足以殺人,盼找回更多人性。

19日晚間9時許,84歲的旅法瑞士攝影師羅貝爾(René Robert)在巴黎市中心自家附近一處餐廳與酒吧林立的熱鬧街區散步,疑似因身體不適摔倒在地,卻再也沒有爬起來。

一整晚,行人、遊客,以及從酒吧出來的狂歡人群在他身邊來來去去,但沒有任何一人注意到他,更別說伸出援手,直到清早6時30分,才有好心的街友發現他並打電話報警。可惜,在經歷9個小時零度下低溫的煎熬,羅貝爾最終在醫院因極度失溫而離世。

羅貝爾作品頗具知名度,生前最愛捕捉佛朗明哥舞蹈中炙熱的愛情、節奏與生命力,但他人生的結局,卻如此孤單、痛苦且悄無聲息。羅貝爾的朋友,記者暨音樂家蒙波蒂(Michel Mompontet)事後透過社群媒體與媒體講述羅貝爾的悲劇,而羅貝爾「悲傷的死亡」不僅震驚法國,也引起民眾廣大的反應與反思。

蒙波蒂在24日的訪問中向法國新聞電視台(Francetvinfo)表示,他不想指責行經不救之人,而是也想自問「我百分之百確定若遇到這種事,會停下腳步嗎?我眼神從未閃避躺在地上的遊民嗎?...我們都把眼睛轉開」。他說,這悲劇性的生命終結對人的行為與守望相助而言,是完全駭人聽聞的。

他在節目中也表示很想知道那位報警街友的身分,並稱他是「唯一拯救了人性的人」。

蒙波蒂這段專訪的推特(Twitter)貼文獲得近17萬次的觀看、1500多次轉推。網友紛紛留言表示,「見他人危險而不協助也是謀殺的幫兇」、「我們社會已經不知道何謂人性」、「只消看一眼這位攝影師,應該就能分辨是躺在路邊的街友,還是發病暈倒的人啊!2022,悲劇巴黎」。

有網友分享自己過去協助他人的經驗,也有人坦言自己很可能會跟當晚無數的路人一樣,直接走過而不去想太多。但也有網友悲嘆,法國每天都有2名街友死在街邊,卻沒人給予相同的憐憫。

法國與國際媒體紛紛形容羅貝爾在巴黎街頭遭到行人的冷漠殺害。費加洛報(Le Figaro)指出這起社會案件,「令人感到悲傷的不僅是受害者悲劇般的死亡,更是它顯現出來的社會」。

“A lot of people are talking about the awful story of René Robert. But the reality is that this is the cruel, day-to-day experience of those who live and die on the street. What is happening to us as a society that something like this can happen?”https://t.co/5w6DqvA5eD