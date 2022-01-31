巴黎攝影師「倒地9小時」失溫喪命！冷漠殺人　僅街友關心報警

▲84歲的旅法瑞士攝影師羅貝爾因身體不適摔倒在地，超過9小時無人聞問凍斃街頭。（示意圖／路透）



文／中央社記者曾婷瑄巴黎31日專電

一位瑞士攝影師之前在巴黎夜間熙來攘往的路邊摔倒，失去意識，卻無人停下關心，讓他在9小時後因失溫喪命。輿論發酵，法國民眾紛紛反思社會冷漠足以殺人，盼找回更多人性。

19日晚間9時許，84歲的旅法瑞士攝影師羅貝爾（René Robert）在巴黎市中心自家附近一處餐廳與酒吧林立的熱鬧街區散步，疑似因身體不適摔倒在地，卻再也沒有爬起來。

一整晚，行人、遊客，以及從酒吧出來的狂歡人群在他身邊來來去去，但沒有任何一人注意到他，更別說伸出援手，直到清早6時30分，才有好心的街友發現他並打電話報警。可惜，在經歷9個小時零度下低溫的煎熬，羅貝爾最終在醫院因極度失溫而離世。

羅貝爾作品頗具知名度，生前最愛捕捉佛朗明哥舞蹈中炙熱的愛情、節奏與生命力，但他人生的結局，卻如此孤單、痛苦且悄無聲息。羅貝爾的朋友，記者暨音樂家蒙波蒂（Michel Mompontet）事後透過社群媒體與媒體講述羅貝爾的悲劇，而羅貝爾「悲傷的死亡」不僅震驚法國，也引起民眾廣大的反應與反思。

Assassiné par l’indifférence.

Ce soir 19h20 sur France Info TV mon hommage au photographe René Robert, mort seul dans une rue passante de la capitale sans que personne ne s’arrête et lui porte secours…et ce que cette tragique et révoltante fin de vie nous apprend de nous-mêmes pic.twitter.com/do2ukLQFY1 — Michel Mompontet (@mompontet) January 24, 2022

蒙波蒂在24日的訪問中向法國新聞電視台（Francetvinfo）表示，他不想指責行經不救之人，而是也想自問「我百分之百確定若遇到這種事，會停下腳步嗎？我眼神從未閃避躺在地上的遊民嗎？...我們都把眼睛轉開」。他說，這悲劇性的生命終結對人的行為與守望相助而言，是完全駭人聽聞的。

他在節目中也表示很想知道那位報警街友的身分，並稱他是「唯一拯救了人性的人」。

蒙波蒂這段專訪的推特（Twitter）貼文獲得近17萬次的觀看、1500多次轉推。網友紛紛留言表示，「見他人危險而不協助也是謀殺的幫兇」、「我們社會已經不知道何謂人性」、「只消看一眼這位攝影師，應該就能分辨是躺在路邊的街友，還是發病暈倒的人啊！2022，悲劇巴黎」。

有網友分享自己過去協助他人的經驗，也有人坦言自己很可能會跟當晚無數的路人一樣，直接走過而不去想太多。但也有網友悲嘆，法國每天都有2名街友死在街邊，卻沒人給予相同的憐憫。

法國與國際媒體紛紛形容羅貝爾在巴黎街頭遭到行人的冷漠殺害。費加洛報（Le Figaro）指出這起社會案件，「令人感到悲傷的不僅是受害者悲劇般的死亡，更是它顯現出來的社會」。

“A lot of people are talking about the awful story of René Robert. But the reality is that this is the cruel, day-to-day experience of those who live and die on the street. What is happening to us as a society that something like this can happen?”https://t.co/5w6DqvA5eD — Catarina Demony (@CatarinaDemony) January 29, 2022

輿論發酵，社群媒體出現標籤#ReneRobert。此外也有學者投書，藉機反思與探討社會，哲學家勒蓋（Damien Le Guay）在費加洛報28日刊登的文章表示，事件呈現的是社會中滋長的個人主義。

一位有9.2萬跟隨者的醫生基爾澤克（Gérld Kierzek）在推特上分享：「我們都是人類，都有可能遭遇不幸...只需要多看一眼，確認是否安好...社會的人際關係變得複雜，我們拒絕彼此、互相指責，我認為在危機時刻，尤其能拯救我們的，是互助、是關心對方、是停下腳步確認」。此文也獲得許多迴響，包括7000多個喜歡與2000多則轉推。

民間團體估計，每年法國都有600人在街頭喪命。紅十字會（Croix-Rouge）呼籲，只需要保持警醒與正確反應，就能救人一命。