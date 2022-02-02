　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法國總統馬克宏暫不宣布競選連任　2大原因曝光

▲▼ 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天說，他暫不打算正式公布是否於今年4月總統大選爭取連任，眼下以處理烏克蘭危機和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）為優先。

法國總統大選第一輪投票將於4月10日舉行，其他參選人正如火如荼投入競選活動，只有馬克宏尚未正式宣布參選。

法新社報導，一般認為44歲的馬克宏應該會參選，他本人也曾坦承有此意願，但仍要等他正式宣布後才會展開全國性競選活動。

馬克宏接受「北方之聲報」（La Voix du Nord）訪問時表示：「我已經談過我的計畫以及對國家的熱愛。但目前，我一心忙於克服疫情嚴重階段和當前地緣政治危機高峰。」

烏克蘭邊境正逢俄羅斯大軍集結的危機，馬克宏說，這會威脅到歐洲集體安全，若他此刻投入競選，無異於違背他當初矢言承擔總統責任直至最後一刻的承諾。

馬克宏還在訪問中透露，他可能即將再度前往德國，與德國、波蘭領袖討論烏克蘭議題。

一名總統幕僚告訴法新社，馬克宏可能於本月10日到20日之間宣布參選。

法國公眾意見機構（IFOP）與菲杜奇公司（Fiducial）昨天公布的最新民調顯示，馬克宏將在第一輪投票以24%得票率勝出。

根據預估，極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）和保守派的波克瑞斯（Valerie Pecresse）之間可能有一人會進入4月24日的第2輪投票；若馬克宏與雷朋對決，將以55%比45%勝選；若馬克宏對上波克瑞斯，也將以54%比46%贏得連任。

一般預期馬克宏很有可能連任，但也有分析師指出，目前的民調數字還不能斷定結果，因為許多選民尚未決定票投何人。

►冬夜必備暖烘烘的「法蘭絨被」大打折！

ET快訊
中華隊滑冰選手參加冬奧　被發現穿「中國隊隊服」錄影
快訊／美國總統拜登正式批准「向東歐增派美軍」　五角大廈證實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

兒子夭折「父沒錢叫救護車」！機車騎70公里載遺體回家

法國總統馬克宏暫不宣布競選連任　2大原因曝光

快訊／美國總統拜登正式批准「向東歐增派美軍」　五角大廈證實

曾在美國爆紅！女歌手消失演藝圈多年　58歲超慘近況曝光

壓力大就想暴吃？　「壓力激素皮質醇」2作用影響大腦意志

正妹隨口「嫌自己胖」　男友無奈秒回1句話！網搖頭：快放生

南韓光州崩塌公寓再傳意外！25噸重混凝土崩落地面　發現失蹤者腳踝

伊朗母獅咬死40歲飼育員！　還帶同伴溜出動物園

共產黨內反對聲多！　「金融巨鱷」索羅斯：習近平恐無法再連任

小臉+單眼皮！日本新男神稱號「蛇顏男」　跟蛇精男差很大

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

iPhone實聯制「神級工具」！　免開相機單手背面輕敲完成

高雄＋8！一家3口到高雄過年 他母親也確診「新增足跡曝」

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

酒後騎電動單車「初四了」　新罰則上路！警半小時逮3人

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

桃園物流公司群聚燒不停！　染疫人數再+7...市府勒令停工

兒子夭折「父沒錢叫救護車」！機車騎70公里載遺體回家

法國總統馬克宏暫不宣布競選連任　2大原因曝光

快訊／美國總統拜登正式批准「向東歐增派美軍」　五角大廈證實

曾在美國爆紅！女歌手消失演藝圈多年　58歲超慘近況曝光

壓力大就想暴吃？　「壓力激素皮質醇」2作用影響大腦意志

正妹隨口「嫌自己胖」　男友無奈秒回1句話！網搖頭：快放生

南韓光州崩塌公寓再傳意外！25噸重混凝土崩落地面　發現失蹤者腳踝

伊朗母獅咬死40歲飼育員！　還帶同伴溜出動物園

共產黨內反對聲多！　「金融巨鱷」索羅斯：習近平恐無法再連任

小臉+單眼皮！日本新男神稱號「蛇顏男」　跟蛇精男差很大

鹽酥雞必點竟然不是肉　「隱藏夯品」呼聲超高　老饕曝口袋名單

15歲出社會「做過18份工作」　最美發言人身兼5頭銜

猶豫退休要選宜蘭還是林三淡　網提「1重點」：老了很需要

他檢舉「誤闖專用道冒失鬼」被打槍！原來要有這條線才是左轉車道

討人厭代表！厄文休息室毒瘤　想法詭異曾堅持「地平論」

精算工作生活平衡？　跨界創業者：不如追求「混搭」才是王道

宜蘭泡湯拍美照小旅行！森林系莊園有空中城堡　獨享超大浴池泡溫泉

春節開車注意！「區間測速」陸續重啟　全台45處位置出爐

「活虎爺顯靈」戴項圈現身神桌　超殺眼神嚇呆網：快奉上罐罐

新年給小資族理財建議：掌握滾雪球投資3要素　累積真實資產、提早退休！

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

即／美國總統拜登正式批准「向東歐增派美軍」

女歌手消失演藝圈多年　超慘近況曝光

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

「捕蛇教父」遭眼鏡蛇狠咬影片曝

父沒錢叫救護車　機車載兒遺體回家

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

馬克宏暫不宣布競選連任　曝2原因

小臉+單眼皮！日本新男神「蛇顏男」跟蛇精男差很大

「金融巨鱷」索羅斯：習近平恐無法再連任

普丁：美國只想誘使俄羅斯開戰

化妝有差！高顏值正妹上妝後更「兇」了

分居不離婚！「卒婚」成日本的新婚姻型態

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

更多熱門

相關新聞

法俄總統通話　商討烏克蘭與歐洲安全問題

法俄總統通話　商討烏克蘭與歐洲安全問題

俄羅斯克里姆林宮表示，俄國總統普丁和法國總統馬克宏今天商討了烏克蘭緊張情勢以及歐洲安全問題。克里姆林宮發表聲明說：「兩位領導人針對烏克蘭情勢以及與提供俄國長期具有法律約束力的安全保證相關問題，表達了看法。」

冷漠殺人！　攝影師倒地9小時凍斃

冷漠殺人！　攝影師倒地9小時凍斃

法國10歲男童陳屍行李箱　母被捕

法國10歲男童陳屍行李箱　母被捕

米妮「穿褲裝」慶巴黎迪士尼30週年惹議

米妮「穿褲裝」慶巴黎迪士尼30週年惹議

年菜新選擇！廚房必備「夯」鍋具

年菜新選擇！廚房必備「夯」鍋具

關鍵字：

法國馬克宏Emmanuel Macron

讀者迴響

熱門新聞

初三大凶之日！　6項禁忌一次看

LINE「3方法」挖出舊帳　這招最狠一按露餡

4生肖4星座「明天3大時段」快買8億威力彩！

iPhone實聯制「神級工具」！相機都不用開秒完成

人夫逼妻子跟好友上床！她淚崩卻無法離婚

初三鋒面＋冷空氣報到！4天濕冷剩11°C

公司匯10萬「沒進戶頭」急了！前行員揭真相

台灣過年「越來越沒年味」？炎亞綸5字妙回網笑翻

中華隊冬奧滑冰選手　疑穿中國隊隊服錄影

台灣女網紅狂挺蕭敬騰：罵他是幼稚丟臉

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

女友偷鑰匙開車出門！他竟收百萬賠償單

床戰「尷尬3狀況」！

蔡依林除夕圍爐「驚見超大咖天后」！罕見同框掀暴動

139cm革龜纏漁網　滿身血畫面曝

更多

最夯影音

更多
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

iPhone實聯制「神級工具」！　免開相機單手背面輕敲完成

iPhone實聯制「神級工具」！　免開相機單手背面輕敲完成

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面