歸剛欸！竊賊連闖2次空門想偷「這容器」　餃子老闆火大拿槍射背

▲潘姓男子見餃子館鍋碗別緻，竟連闖2次空門想竊走。（示意圖／達志）

記者黃宥寧／台北報導

有竊盜前科的潘姓男子，去年5月間趁清晨闖入北市北投區某知名餃子館，潛入後發現店內鍋碗別緻，竟心生貪念，想竊走，所幸遭鄭姓老闆發現制止；豈料他仍不死心，同月31日晚間打烊前又闖入想偷鍋碗，鄭姓老闆見狀持空氣動力槍射擊潘男背部，2人都遭起訴。士林地院審結，潘姓男子被依2次竊盜未遂罪共處8000罰金、鄭男被依普通傷害罪，處罰金5000元。

判決指出，潘男有數次竊盜微罪前科，在去年5月25日清晨5時許，在鄭姓老闆經營的小吃店，因見店內的鍋碗漂亮精緻，想偷走，所幸老闆察覺有異，立刻當場制止，才未得逞。

豈料，潘男心心念念店內鍋碗，在同月31日晚間11時許，他趁無人看管，徒手竊取店內鍋碗，鄭姓老闆此時走出來，當場喝止他，他才罷手。但此時的老闆也超不爽，認為潘男才隔沒幾天又來偷竊，立刻拿店內持裝有金屬彈丸的空氣動力槍往他背射擊，導致潘男背受有挫傷、瘀傷等傷害。

法院審理時，2人均坦承不諱，法官審酌潘男曾有數次竊案前科，執行完畢後仍屢犯不改，這次僅因各人喜愛餃子館鍋碗，竟2次動手行竊，而郭姓老闆因不滿潘男2次前來行竊，基於傷害犯意，持空氣槍涉擊潘男背部，所幸傷勢輕微，情節並非嚴重，但斟酌雙方未達和解，依竊盜未遂罪，共2罪，各處罰金6000元，應執行罰金8000元，如易服勞役，以1000元折1日；鄭男犯普通傷害罪，累犯，處罰金5000元，如易服勞役，以1000元折1日、扣案空氣動力槍。