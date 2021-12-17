渣男劈3女慘被砍！現任家樓下約妹夜聊　前任撂乾哥持菜刀追殺

▲台中市西屯區一家髮廊的騎樓今清晨發生砍人案件。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市民施姓男子17日清晨5時許，與蔡姓女友人在西屯區一處髮廊騎樓聊天，突遭兩名乘坐租賃賓士車的歹徒，持菜刀猛砍，造成頭、手、腹部受傷，過程中施男持空氣槍反擊，其中一名歹徒因此手部、腹部紅腫。警方初步了解，疑顏姓前女友曾遭施男暴力相向，且交往期間施男又與其他女子曖昧不明，常發生爭吵，分手後心有不甘，找來林姓乾哥報復。警方今上午循線在大里區將林嫌等4人逮捕到案，全案依妨害秩序、殺人未遂等罪嫌送辦。

據悉，施男（29歲）今清晨竟約蔡女（28歲）到現任女友家樓下髮廊的騎樓聊天，至清晨5時25分，突然一輛白色賓士駛來，車內載有林男（33歲）、吳男（23歲）、顏女（19歲）、柯女（28歲）等4人，林、吳持菜刀下車，直接朝施男砍去，施男則掏出空氣槍反擊。

根據監視器畫面顯示，賓士車到達騎樓後，林、吳隨即下車攻擊施男，3人扭打成一團，接著顏女、柯女也下車在旁觀看，最後林男朝畫面外的施男嗆完聲，林等4人便開車離去。

械鬥過程中，造成施男頭部、左手臂及腹部受有刀傷，經送醫救治無生命危險；林男遭空氣槍打中，手部、腹部有紅腫情形，自行前往大里一家醫院就醫。

▲▼施男與林男、吳男扭打成一團；顏女、柯女在一旁觀看。（圖／民眾提供）

警方根據監視器，鎖定犯案車輛停放在該醫院附近的停車場，見林男就醫結束與同夥取車時，立即趨前逮人，在林男車內起獲犯案的菜刀、水果刀，還有1把空氣槍，林男稱槍枝是從施男手中搶得，是否屬實還需調查釐清。

顏女到案辯稱，她與施男在12月初左右開始交往，但交往後發現施男有其他曖昧對象，常發生爭吵，期間施男要求同居，但她拒絕，未料施男竟惱羞對她施以暴力，經與乾哥林男哭訴，決定報復施男，近日多次前往施男住處附近徘徊查看，今日剛好撞見施男，遂上前動手。

另外，警方也在顏女手機內，發現她與施男最後通訊軟體的對話停留在12月9日，因顏女懷疑施男另結新歡而爆發激烈爭執。顏女得知將被移送法辦後，向警方表示，她也要對施男提出傷害告訴，警方將依相關證據依規受理。

▲警方在林男車內起獲犯案的菜刀、水果刀 。（圖／民眾提供）



