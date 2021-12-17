　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

渣男劈3女慘被砍！現任家樓下約妹夜聊　前任撂乾哥持菜刀追殺

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中市西屯區一家髮廊的騎樓今清晨發生砍人案件。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市民施姓男子17日清晨5時許，與蔡姓女友人在西屯區一處髮廊騎樓聊天，突遭兩名乘坐租賃賓士車的歹徒，持菜刀猛砍，造成頭、手、腹部受傷，過程中施男持空氣槍反擊，其中一名歹徒因此手部、腹部紅腫。警方初步了解，疑顏姓前女友曾遭施男暴力相向，且交往期間施男又與其他女子曖昧不明，常發生爭吵，分手後心有不甘，找來林姓乾哥報復。警方今上午循線在大里區將林嫌等4人逮捕到案，全案依妨害秩序、殺人未遂等罪嫌送辦。

據悉，施男（29歲）今清晨竟約蔡女（28歲）到現任女友家樓下髮廊的騎樓聊天，至清晨5時25分，突然一輛白色賓士駛來，車內載有林男（33歲）、吳男（23歲）、顏女（19歲）、柯女（28歲）等4人，林、吳持菜刀下車，直接朝施男砍去，施男則掏出空氣槍反擊。

根據監視器畫面顯示，賓士車到達騎樓後，林、吳隨即下車攻擊施男，3人扭打成一團，接著顏女、柯女也下車在旁觀看，最後林男朝畫面外的施男嗆完聲，林等4人便開車離去。

械鬥過程中，造成施男頭部、左手臂及腹部受有刀傷，經送醫救治無生命危險；林男遭空氣槍打中，手部、腹部有紅腫情形，自行前往大里一家醫院就醫。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼施男與林男、吳男扭打成一團；顏女、柯女在一旁觀看。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

警方根據監視器，鎖定犯案車輛停放在該醫院附近的停車場，見林男就醫結束與同夥取車時，立即趨前逮人，在林男車內起獲犯案的菜刀、水果刀，還有1把空氣槍，林男稱槍枝是從施男手中搶得，是否屬實還需調查釐清。

顏女到案辯稱，她與施男在12月初左右開始交往，但交往後發現施男有其他曖昧對象，常發生爭吵，期間施男要求同居，但她拒絕，未料施男竟惱羞對她施以暴力，經與乾哥林男哭訴，決定報復施男，近日多次前往施男住處附近徘徊查看，今日剛好撞見施男，遂上前動手。

另外，警方也在顏女手機內，發現她與施男最後通訊軟體的對話停留在12月9日，因顏女懷疑施男另結新歡而爆發激烈爭執。顏女得知將被移送法辦後，向警方表示，她也要對施男提出傷害告訴，警方將依相關證據依規受理。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方在林男車內起獲犯案的菜刀、水果刀 。（圖／民眾提供）


 

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
「最聰明醫師」孔繁錦涉看診性侵　出面道歉了
新垣結衣婚後首公開露面！　網一看心疼「老婆瘦了」髮際線惹議
Ct12女改列本土　陳時中曝傳播途徑：手套是關鍵
知道電話就能駭入iPhone！　連Google都嘆：史詩級漏
2長腿少女夜遊出事了！闖紅燈撞賓士休旅　噴飛躺地喊：好痛
快訊／台中工廠大火！濃煙沖天　報案人急喊：有3人失聯
防疫旅館爆群聚「檢討7+7」？陳時中：沒必要
渣男劈3女慘被砍！現任家樓下約妹夜聊　遭持刀追殺
台北防疫旅館2例確診「疑取餐空氣接觸」　陳時中：不完全排除

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／抓到人了！疑索討保護費　南機場夜市旁工地丟「炸彈」　

「最聰明醫師」孔繁錦涉性侵！今出面道歉：我誤以為兩情相悅

議員前助理專偷台、師大！原文書當垃圾　2學生提款卡寫密碼被領光

快訊／台中工廠大火濃煙沖天　報案人急喊：有3員工失聯

長腿少女無照雙載夜遊出事了！闖紅燈撞賓士休旅　噴飛躺地直喊痛

渣男劈3女慘被砍！現任家樓下約妹夜聊　前任撂乾哥持菜刀追殺

OL遭撿屍性侵！還被二度強吻、襲胸　「色狼竟是同一人」崩潰

逆子落網畫面曝！抽菸被阻竟狂捅媽媽5刀奪命　姊制止也被割傷

媽媽被同居人打！女兒想撞他反害醉母「酒駕」　2滴血還清白

熱褲妹車鑰匙「鎖置物箱」！急奔派出所求救　女警帥氣拆車解圍

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

快訊／抓到人了！疑索討保護費　南機場夜市旁工地丟「炸彈」　

「最聰明醫師」孔繁錦涉性侵！今出面道歉：我誤以為兩情相悅

議員前助理專偷台、師大！原文書當垃圾　2學生提款卡寫密碼被領光

快訊／台中工廠大火濃煙沖天　報案人急喊：有3員工失聯

長腿少女無照雙載夜遊出事了！闖紅燈撞賓士休旅　噴飛躺地直喊痛

渣男劈3女慘被砍！現任家樓下約妹夜聊　前任撂乾哥持菜刀追殺

OL遭撿屍性侵！還被二度強吻、襲胸　「色狼竟是同一人」崩潰

逆子落網畫面曝！抽菸被阻竟狂捅媽媽5刀奪命　姊制止也被割傷

媽媽被同居人打！女兒想撞他反害醉母「酒駕」　2滴血還清白

熱褲妹車鑰匙「鎖置物箱」！急奔派出所求救　女警帥氣拆車解圍

向總統陳情遭警架走受傷　男子控警不成告檢察官瀆職

快訊／抓到人了！疑索討保護費　南機場夜市旁工地丟「炸彈」　

反核四廣告竟有侯友宜說法　綠色和平稱「無移花接木問題」

爸來電催促「快回去幫牠開燈」秒掛　女兒傻眼吐槽：不是說貓很陰

「最聰明醫師」孔繁錦涉性侵！今出面道歉：我誤以為兩情相悅

睽違5年回娘家錄《3國智》　李李仁開酸「還在玩蠢遊戲」

臉書催票！張惇涵稱反萊豬通過台灣恐倒退20年　蕭美琴半夜轉發

1218公投》邱顯智／公投不是政治對決　而是一起找答案

專心訓練不被打擾　新年特別節目看不到大谷翔平

爸爸外出拿包裹　回家一顆「哀怨狗頭」躲門邊逼問：去哪鬼混了？

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

社會熱門新聞

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

華航澎湖225死空難慘劇　1分鐘詭異錄音檔曝

網紅閨房成毒窟　警搜索驚見「這東西」

寧夏夜市刺青男仆街　夫妻看一眼被打到斷指

快訊／家中抽菸被阻止！新北男刺死媽媽

少女設局仙人跳　他爽帶跳蛋+綁繩反被搶

獨／大潭電廠工安意外！鐵門脫軌壓死工人

即／台中工廠大火　傳3人失聯

「最聰明醫師」涉性侵噁問：有感覺我喜歡妳嗎

才剛下公車！學生妹慘遭後方2機車撞倒

10人「球棒隊」狂砸店！惡煞揮棒自傷急送醫...

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

落地窗當門直接撞　她告星巴克被打臉

熱褲妹車鑰匙鎖置物箱！女警帥氣拆車解圍

更多熱門

相關新聞

台中男當街被砍　原是前女友找乾哥教訓

台中男當街被砍　原是前女友找乾哥教訓

台中男約妹聊天2歹徒持刀砍殺

台中男約妹聊天2歹徒持刀砍殺

火爆男被誣陷偷竊　開1槍子彈貫穿2人

火爆男被誣陷偷竊　開1槍子彈貫穿2人

休旅男插隊遭閃燈　抓狂開槍成蜂窩

休旅男插隊遭閃燈　抓狂開槍成蜂窩

保全員衝現場　慘遭「連人帶車掀翻」

保全員衝現場　慘遭「連人帶車掀翻」

關鍵字：

感情糾紛砍人菜刀空氣槍傷害殺人未遂

讀者迴響

熱門新聞

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

1歲被生父丟垃圾桶！她「23年後變身價破億巨星」

鄧紫棋爆分手5年富二代男友！3句話嗆他「雙面人」

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

女大生產3子讓富豪信是自己種！花近9千萬包養GG

華航澎湖225死空難慘劇　1分鐘詭異錄音檔曝

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面