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親戚確診卻刻意隱瞞！男DJ妻兒吃完年夜飯染疫　怒轟：自私的人滾

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞疫情持續延燒，但仍有不少人在新年期間群聚吃年夜飯，導致當地疫情再度升溫。電台主持人曾耀祖最近與家人吃年夜飯時，因與確診卻隱瞞病情的親戚同桌，導致他的網紅老婆蔡安廷（藝名Mia）和次子曾柏燊雙雙染疫，讓曾耀祖忍不住拍影片怒斥，「自私的人滾遠一點」。

綜合當地媒體報導，曾耀祖5日在社交媒體上傳影片，證實妻兒雙雙確診的消息，而太太Mia也在IG上更新母子倆染疫後的狀況，吸引了不少網友的關注。曾耀祖透露，他在1月31日與妻兒一同到岳父家吃年夜飯，「當天所有到場的人都已進行自我檢測，我們都是陰性，沒想到其中有6位親戚卻在初二、初三相繼確診」。

▲▼曾耀祖證實太太與次子雙雙在吃完年夜飯後染疫。（圖／翻攝自Facebook／Joe曾耀祖）

▲曾耀祖證實太太與次子在吃完年夜飯後染疫。（圖／翻攝自Facebook／Joe曾耀祖）

曾耀祖表示，染疫的6名親戚都來自不同領域，唯一的交集就是曾在這頓年夜飯上與特定親戚接觸過，「這真的很難不讓我們聯想，疫情的源頭就是這名親戚」。於是，大家紛紛追問該名親戚是否已經染疫，不料對方卻堅決否認，甚至還污衊曾耀祖的岳父或是另一名親戚的小孩才是源頭，讓曾耀祖夫婦都非常生氣。

曾耀祖澄清，自己拍攝影片並不是想要公審這名親戚，畢竟他們是因為自身防疫不嚴謹才不幸中招的，但該名親戚明知自己確診，卻堅持要吃年夜飯，甚至選擇隱瞞導致多人染疫的行為，令他不解又氣憤，更在影片中呼籲大家不要成為這樣的人。而對於那名打死不認的親戚，他也公開喊話稱，即使日後道歉也絕對不會原諒對方，「自私的人滾遠一點」。

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