宜蘭大塭驚爆養殖戶毒餌屠殺野鳥　至少7隻大小白鷺誤食慘死

記者游芳男／宜蘭報導

野鳥棲地的宜蘭礁溪鄉大塭養殖區，2月3日上午被鳥友目擊養殖戶，疑以毒魚誘殺至少7隻大小白鷺惡行！宜蘭農業處表示，養殖戶被拍下的行為，已觸犯野生動物保育法的未經許可擅自設置網具陷阱、使用毒物等，獵捕一般類野生動物等規定，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

▲▼宜蘭大塭養殖區驚傳養殖毒魚殘殺野鳥事，造成至少7隻大小白鷺死亡。（圖／宜蘭縣梵愛會周俊雄提供，下同）

宜蘭縣梵愛會周俊雄2月3日上午，在中央研究院動物研究所臨海研究站前方不遠的礁溪大塭養殖區內一處已抽乾水的養殖池，發現一隻冬候鳥大白鷺異常倒伏在水中載浮載沉，另外也有兩隻大白鷺的頸部和頭部的羽毛，變得完全潮濕而且沒有光澤的黃色，他一看便知這是野鳥患有重病或是中毒的現象。

周俊雄也拍下年約60多歲的一名養殖戶，拿著一個紙杯和一雙筷子進到養殖池中，夾起杯中一隻一隻已經死亡的小魚，放到池畔和池中的泥灘地，疑以毒魚誘殺野鳥畫面。養殖戶更將體力不支的小白鷺踩入爛泥，溺死水中，還抓起3、4隻大小白鷺死屍各一隻腳，丟在養殖池附近及排水溝。

野鳥學會總幹事陳樹德看了很心痛說，養殖戶此舉對水鳥及候鳥是很大傷害，毒物也可能流到魚塭，及野鳥中毒後也會對環境造成傷害，宜蘭是水鳥天堂，希望給遠來候鳥良好環境，不要再發生這種憾事。

宜蘭農業處獲報進行調查時，這名養殖戶辯稱是施放消毒劑要清消池底，但調查人員認為消毒劑不致於讓野鳥暴斃，且調查收集照片影像等事證明確，會通知養殖戶進一步說明，全案將依違反野生動物保育法處理。