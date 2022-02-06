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國軍教召新制首梯下月入營　報到後快篩陽性立即解召

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者林銘翰／台北報導

為強化後備戰力，全民防衛動員署今年成立運作，並推動「1年1召、1次14天」教育召集，國軍即將於下個月首度實施新制後備軍人教召，首波由陸軍六軍團206旅負責示範。根據全民防衛動員署規劃，教召人員300人以下將提供新冠肺炎快篩，若為陽性反應就立即解召。

新制教育召集今年正式上路，分為射擊及戰鬥教練，除了射擊的發數大幅增加外，戰鬥教練時數共56小時，包括行軍宿營、班攻擊及防禦、工事構築、戰傷急救、地形地物利用、障礙物破壞與通過、戰鬥間各種狀況處置。

據了解，針對新制教召，承辦單位目前仍在密切觀察疫情發展，全民防衛動員署每月舉行兩次跨部會會議，而國軍本身目前疫苗覆蓋率達九成，其中有5例通報不適，但都沒有重症反應，本身執行任務評估沒有問題。

國防部目前在全國有9處營區，提供中央機關作為集中檢疫所，包括宜蘭員山敬業新村、桃園八德的興豐營區、桃園楊梅的雙連坡營區、新北林口的大崗營區、新竹湖口的湖口營區、彰化埤頭的埔尾營區、嘉義大林的精忠營區台南新化的知義營區及高雄燕巢的鳳雄營區。

軍方表示，新式教召首波將在北部桃園蘆竹沿海戰術位置舉行，計畫實施野宿等措施，由於桃園疫情受到關注，軍方也在觀察後續發展，滾動調整作法，後備軍人報到後前都會實施快篩，若為陽性反應，就會立即解召，並按防疫規定步驟通報衛生單位處理。

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